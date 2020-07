Cultura.- Patrick Stewart no quería interpretar a Charles Xavier en X-Men

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La primera entrega de la saga 'X-Men' cumple 20 años. Y con motivo de este aniversario su guionista, David Hayter, ha revelado unas cuantas anécdotas interesantes de la película basada en los personajes mutantes de Marvel. Y entre estas curiosidades destaca la postura inicial de Sir Patrick Stewart, el actor que encarnó Charles Xavier, el icónico y sabio telépata que lidera el grupo de héroes, y que estuvo a punto de rechazar el papel. La razón: no quería estar durante toda la película sentado en una silla de ruedas.

"No quería interpretarlo [a Charles Xavier]. Me llevó mucho tiempo convencerlo", declara el guionista en una entrevista para Observer. "Me dijo Terence Stamp que Patrick no quería hacerlo por la silla, no quería sentirse atrapado en una silla de ruedas", agrega, revelando que Stamp se ofreció para el papel. "Me veo excelente como calvo", le dijo el actor a Hayter.

Afortunadamente, Stewart acabó aceptando y fue el Profesor X en otras cuatro entregas más, la última fue la aplaudida 'Logan' en 2017 donde, al igual que Hugh Jackman, se despidió del la saga mutante en un filme crepuscular y oscuro.

MARIAH CAREY QUISO SER TORMENTA

El guionista ha revelado que varias estrellas del momento expresaron su interés por participar en la cinta mutante. "Todos los días me sorprendían los rostros que venían. Un día, me encontré con Mariah Carey sentada en mi oficina, quería hablar con Bryan Singer para ser Tormenta. Era impactante", detallaba.

Entre los actores que estuvieron a punto de aparecer en 'X-Men' estuvieron Charlize Theron, Russell Crowe y Viggo Mortensen. Por otro lado, el cantante Michael Jackson y el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal también mostraron interés en participar en la cinta.