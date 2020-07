Cultura.- Disney+ retrasa el estreno de The Falcon and The Winter Soldier

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Malas noticias para los fans de Marvel. Disney+ tenía previsto estrenar The Falcon and The Winter Soldier en agosto, sin embargo, el servicio de streaming retrasará el lanzamiento de la esperada serie.

Tal como recoge Decider, Disney ha publicado su calendario de estrenos para agosto, una planificación en la que no está incluida la ficción. Disney y Marvel aún no han anunciado una fecha de lanzamiento específica para el primer episodio de la serie.

Sin embargo, el CEO Bob Iger confirmó previamente que llegaría en agosto. A la luz de este aplazamiento, no está claro cuándo llegará The Falcon y The Winter Soldier a la plataforma.

La filmación de la producción se ha detenido durante meses debido a la pandemia de coronavirus, y aún no se ha confirmado cuándo comenzará de nuevo. Se sabe que la prohibición de viajar a la Unión Europea no impedirá que Marvel Studios retome el rodaje, aunque no se conoce dónde todavía.

Según The Hollywood Reporter, solo quedaban nueve días para finalizar la filmación en República Checa cuando la crisis del COVID-19 obligó a parar la grabación.

Aunque no existe una fecha de estreno para The Falcon and The Winter Soldier, la serie sí aparece en la lista de producciones que llegarán a Disney+ a lo largo de 2020. También se espera que la plataforma estrene WandaVision este año. Por su parte, la ficción de Loki se lanzará en 2021.

"Por la forma en que estábamos filmando, parece como si estuviéramos grabando una película cortada. En lugar de una película de dos horas, es una película de seis u ocho horas", dijo previamente Anthony Mackie. La serie, que también cuenta con Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell, tendrá una primera temporada de seis capítulos.