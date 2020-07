Fútbol/Primera.- Sergio Ramos: "Me quedaré en el Real Madrid los años que quiera el presidente"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos apeló "al trabajo, la constancia y al equilibrio" como claves para la conquista de LaLiga Santander 2019-2020 y recalcó que este éxito "tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir", mientras que subrayó que se quedará en el club "los años que quiera" Florentino Pérez.

"Esta Liga es un premio al trabajo, a la constancia y al equilibrio. Cuando el trabajo lo haces bien, acabas teniendo la recompensa y ganar los diez partidos es muy complicado y tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir", señaló Sergio Ramos al micrófono de 'Movistar+'.

El de Camas recalcó que había sido "una temporada atípica" por todo lo acaecido con el coronavirus, pero que después del confinamiento tenían claro que "había que ganar todos los partidos para tener posibilidad de conseguir el título" por la desventaja de dos puntos con el FC Barcelona.

"No dependíamos de nosotros y el margen de error no existía en nuestra cabeza, y así lo hemos demostrado. Hemos salido cada partido a ganarlo, pero todos los partidos no se pueden ganar con un marcador fácil y cuesta su trabajo y esfuerzo. Son ya 34 ligas y a nivel personal es mi quinta", añadió el capitán madridista.

El central elogió la figura de Zinédine Zidane, al que ve "clave". "Es el patrón del barco y el que tiene que dar un paso al frente y marcar la diferencia de cara al resto. Siempre ha sido una persona que ha depositado la confianza en el jugador y nos sentimos muy arropados con el, creemos en él y en su trabajo. Todo lo que toca es mano de santo, así que dure mucho y se valore realmente la gran persona que es porque es un entrenador único", comentó.

Finalmente, preguntado por si su futuro está vinculado al Real Madrid, dejó claro que se quedará "los años que quiera el presidente". "No depende de mí, estoy encantado aquí y todo el mundo lo sabe. Me gustaría terminar mi carrera aquí. Estoy contento y tranquilo, no creo que haya ningún tipo de problema por mi parte o por la del club. Ojalá me pueda retirar aquí", sentenció.