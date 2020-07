Israel.- Israel confirma un ciberataque contra instalaciones hídricas pero dice que no ha sufrido daños

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Israel han confirmado un ciberataque contra instalaciones hídricas del país, si bien la Autoridad del Agua de Israel han indicado que la infraestructura no ha sufrido daños.

El organismo ha detallado que las instalaciones afectadas están ubicadas en Alta Galilea y el centro del país y han agregado que "fueron reparadas de forma inmediata e independiente por las autoridades locales".

"No causó ningún daño al servicio y no tuvo efectos reales", ha señalado en un comunicado, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'. Las autoridades no se han pronunciado por ahora sobre quién podría haber estado detrás del ciberataque.

El jefe del aparato de ciberseguridad israelí, Yigal Unna, desveló en mayo que las autorídades desarticularon en abril un ciberataque "sincronizado" a gran escala en abril contra el sistema de distribución de agua y advirtió de que "se acerca el invierno cibernético".

Unna no atribuyó a ningún país el ataque, si bien los medios israelíes habían apuntado previamente a Irán como responsable. "Es parte de un ataque contra Israel y la seguridad nacional de Israel, no algo con un beneficio financiero", destacó.

Las autoridades iraníes no se pronunciaron sobre el ataque y rebajaron la importancia de la supuesta represalia por parte de Israel, que habría estado detrás de un ataque informático a gran escala contra uno de sus puertos.

El incidente tuvo lugar el 9 de mayo, cuando los ordenadores que regulan el tráfico de los buques, camiones y bienes sufrieron un fallo técnico que provocó problemas de distribución en las instalaciones, lo que fue confirmado un día después por las autoridades iraníes.

Pese a que Teherán no responsabilizó directamente a nadie del ciberataque, que provocó alteraciones en el tráfico en el puerto durante varios días, fuentes estadounidenses citadas por el diario 'The Washington Post' dijeron que su origen habría estado en Israel.