Se filtran imágenes del interior de unidad de cuidados intensivos Covid-19

Pacientes que se han recuperado de Covid-19 difunden mensajes de agradecimiento al personal médico por los cuidados que recibe, pese al riesgo que puede representar para ellos, como fue el caso de Jerf Farfán en su muro de Facebook, en donde también compartió algunas fotografías de una unidad de cuidados intensivos.

Foto: Facebook Jerf Farfán

“Solamente quiero felicitar a estás increíbles personas que arriesgan sus vidas por otros, que aunque sé que tienen miedo, siempre van con una sonrisa y son tan positivas que hacen que los días no sean tan pesados, gracias por seguirme cuidando y consintiendo aún sabiendo que su vida corre peligro, once días internado por covid, de los cuales seis estuve mal, con cinco días de temperatura, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, se me fue el sentido del gustó, no comí durante dos días y tenía ayuda de tanque de oxígeno para poder respirar”, escribió.

También pidió a la población no tomar a broma esta enfermedad: “Sé que le va a servir a algún contacto está experiencia, porque veo sus publicaciones de muchos valiéndoles madres todavía esto, creyendo que no les va a pasar nada, arriesgando la vida de su familia y personas que los rodean, hoy me tocó a mí, y me sentí muy mal, pero pensándolo me fue bien a comparación de otras personas que nunca regresarán a sus casas o quedarán con secuelas. PD. Ya casi me dan de alta”.