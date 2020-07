‘The Sunlit Night’ es más que una historia para Rebecca Dinerstein Knight

Algunas obras de arte toman algún tiempo para hacerse realidad, y para la escritora

Rebecca Dinerstein Knight, la experiencia entera con la nueva película que

protagoniza Jenny Slate ‘The Sunlit Night,’ (La Luz del Sol) fue realmente un viaje.

Dinerstein pasó diez años trabajando en la historia que se lanzó en 2015 y luego,

casi de inmediato, comenzó a adaptar el argumento para hacer una película.

Para lograr esto, Dinerstein, Slate, el elenco y staff reimaginaron virtualmente la

historia para que pudiera encajar en la pantalla y el resultado de ese proceso es,

según la escritora, “la experiencia más rica artísticamente posible que un escritor

podría tener”.

“The Sunlit Night” cuenta la historia de Frances, una aspirante a pintora que deja suvida en Nueva York y se mueve al Ártico, en Noruega, donde espera inspirarse de

nuevo para hallar creatividad otra vez en su trabajo. En ese lugar conoce a varios

pintorescos y excéntricos personajes (algunos interpretados por Zach Galifianakas

y Gillian Anderson) que también tienen sus propios viajes personales. Así, a través

de una serie de eventos infortunados, (rompimientos, un funeral, y hasta algunos

vikingos, lo que ella descubre es una manera de salir adelante y hallar algo de luz

en la oscuridad.

Para la autora y guionista, sin embargo, la historia es más que personal. Aunque

Dinerstein vivió circunstancias similares, su historia evolucionó para ser más que ser una inspiración y de esta manera se convirtió en una experiencia para crecer de

manera artística y personal. La autora habló con Metro para discutir más sobre

cómo hizo la película.

¿De dónde salió la inspiración para la novela original?

– Hice un trato conmigo misma cuando dejé la universidad y es que iría tan al

norte del planeta como pudiera. Recibí una libreta para escribir poemas, y

nunca esperé tener apoyo para poder escribir poesía de nuevo, así que

quería ir al lugar más extraordinario. Decidí que iría al extremo de la Tierra,

donde hubiese total serenidad. Tuve un maestro en la universidad que había

conocido a gente en una montaña que tenía un hijo que trabajaba en Oslo y

ese chico tenía un tío que vivía en el Ártico. Así que empaqué y me fui hasta

allá y viví en esta isla del mar noruego por un año. Escribí el libro de poemas, que era sobre los dos extremos de las estaciones allí, donde el sol nunca se

alza en invierno y donde nunca se pone en verano. Lo hice porque estaba

completamente sola, como en un exilio mental en esa isla y allá tuve tiempo

suficiente para escribir el primer borrador de una novela. Luego vino la

película y fue cuando la llevé de vuelta a Nueva York y la edité y salió en

2015 y justo antes de que la lanzara, Jenny Slate la leyó y la amó y la hemos

armado como una película desde entonces.

– ¿Y qué pasó cuando ella la leyó y ahí decidiste llevar la historia a la gran

pantalla?

– De hecho, dos cosas pasaron en simultánea. La primera es que pasé al

lado de Jenny como una desconocida en el Parque Cobble Hill en Brooklyn y

le di aplausos, ella me lanzó un beso. Debido a eso, mi editor en Bloomsbury

le mandó una copia del libro y ella se sintió realmente conectada a él y me

escribió una de las reacciones más significativas sobre el libro que he

recibido. Esto me ocurrió a finales de 2014 y al año siguiente, en verano,

cuando se lanzó el libro, la compañía productora, Beachside, que es una

división de Big Beach, me llamó para hablar de llevarlo al cine y cuando mi

maravilloso productor me llamó sobre si tenía ideas para el casting, dije que

Jenny Slate tenía una increíble y poderosa conexión con este trabajo. Y

básicamente ella estaba, al día siguiente, en el proyecto.

Rebecca Dinerstein

¿Cómo fue, para ti, el hecho de adaptar la novela al guión?

– Fue increíblemente desafiante. Fue casi como un curso completo de

educación en sí mismo, porque pasar de 250 páginas escritas a 100 páginas

de guión requiere de mucha compresión y enfoque. Uno es capaz de contar

muchísimas historias, casi que infinitas, a lo largo de una novela, pero acá es

importante saber qué historia estás contando para la pantalla. Yo no había

adaptado jamás, nunca había trabajado con el formato de guión a su vez, así

que fue increíblemente generoso que los productores me ayudaran a

intentarlo. Cometí bastantes errores, pero traté de poner mucho de la novela

en el guión y esto tomó muchos borradores, muchos. E, incluso, filmando la

película, pudimos ver que la única historia que cabía en ese formato era la de

Francis. Teníamos un montón de escenas que no pudieron estar en la

película, que son rigurosas con el libro, pero no iban con la esencia de esta

película en particular. Por eso fue inmensamente valioso para mí ver este

proceso de tomar decisiones y dejar las cosas claras y enfocadas. Así,

pienso que la película está ahora donde tiene que estar, pero tomó muchos

borradores para estar ahí. Amo el balance para examinar esas experiencias duras en la vida -rompimientos, funerales, etc.- Pero también mezclas momentos cómicos en ellos.

¿Por qué fue ese equilibrio importante para contar la historia?

– Ese balance es muy importante para lo que la película trata de darle a la

audiencia. Tomó mucho tiempo llegar ahí, porque la película está contando muchas

historias y todo es dominado por la intensidad del paisaje, así que es difícil a veces

saber cómo mantener en equilibrio esos dos sentimientos al tiempo. Cómo sostener

la frustración, la humillación, la pena, que es un gran aspecto del guión, mientras

estamos delineando la rareza y la comicidad, así como la total sorpresa de

encontrar a estos personajes realmente excéntricos y esas personas singulares en

el norte del mundo. Todo es genuino. Hay una isla en la que viví, hay un museo

vikingo real y todo es tan loco como parece. Es una de esas cosas que podrías

mirar y también hallarlas genuinas, aunque acá sean condensadas en una pieza de

ficción. También, la verdad emocional de la pérdida y la ruptura familiar es algo

auténtico en los personajes.

¿Qué deseas que la audiencia se lleve de esta película?

– Espero que se vayan con un sentimiento de gracia por el mundo natural y la gracia de hallar el propio camino a través de él, la serenidad de las relaciones impensadas y la fuerza de la soledad que representa el trabajo propio. Espero que las audiencias sientan la belleza que hay alrededor de eso y se conecten también con su ternura.

Es un paisaje duro el que presenta, pero está lleno de luz. Y espero que este motive

a las personas a seguir sus propios proyectos y que abran sus ojos al mundo

mientras sus cabezas siguen concentradas en su propio trabajo.

‘The Sunlit Night’ se lanza en VOD el 17 de Julio.