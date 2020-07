VÍDEO: Las flores gigantes de Petrit Halilaj adornan el Palacio de Cristal de El Retiro

MADRID, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Museo Reina Sofía acoge en su sede del Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid una muestra del artista Petrit Halilaj, que lanza un mensaje de "esperanza", "amor" y "libertad" a través de sus recreaciones florales del gran formato que se podrán ver desde este jueves hasta el 28 de febrero de 2021.

Petrit Halilaj (Kostërrc, Skenderaj, República de Kosovo, 1986) es el autor de esta muestra, que lleva por título 'A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados' y que llama la atención desde el exterior del palacio por sus grandes flores y por los elementos de la naturaleza de los que sirve el autor para abordar temas como el hogar, la nación, la identidad cultural y el amor.

Las piezas centrales de esta muestra son las grandes flores realizadas con acero y lienzo pintado, que recrean algunas de las flores importantes de su vida: forsythias, semillas de palma, flores de cerezo, amapola, clavel y lirio.

Su realización es fruto del trabajo entre Halilaj y su pareja, el también artista Álvaro Urbano, quien precisamente le descubrió este rincón de Madrid y en el que el artista soñó con exponer, tal y como ha admitido. "Es fascinante cómo uno se relaciona con un lugar por la persona a la que quiere", ha señalado sobre este trabajo colaborativo.

Halilaj, quien ha confesado en declaraciones a Europa Press Televisión que escondió su pasaporte cuando visitó España por primera vez, ya que en territorio español no se reconoce Kosovo como país, tomó como punto de partida la investigación sobre el Palacio de Cristal, que tiene "una historia más oscura de lo que parece" y ahora agradece también a los pájaros que habitan en el parque y a los que "emigran" y "sobrevuelan" el palacio.

Según sus palabras, la muestra enfatiza las nociones de "libertad, reconocimiento y amor", y contribuye a que la "palabras exclusión no tenga lugar en el futuro".

Halilaj ha explicado los sentimientos encontrados que tiene hacia su propio país, donde su familia y la sociedad kosovar en general fallan en reconocer la identidad sexual del artista, y hacia España, país que cuenta con una legislación muy avanzada en derechos LGTBI, pero que no reconoce su nacionalidad.

"Realizar una exposición es siempre una oportunidad para crear posibilidades y abrirse a una transformación y un cuestionamiento de cosas que son quizás demasiado complicadas en la realidad", ha ofrecido el artista.

Una de las piezas que acoge el Palacio de Cristal tiene un "elemento biográfico claro". Se trata de un cuervo blanco con cuerpo de humano, que hace referencia a la historia de su propio abuelo, quien cuando se enteró de que había sido padre estaba en el campo y, debido a que no era "viril" mostrar los sentimientos, se abrazó a un tronco para expresar su emoción.

Otra de las piezas centrales es 'Here To Remind You' ('Aquí para recordarte', 2020), dos grandes patas de pájaro majestuosas que se tocan entrelazadas y que simulan dos personalidades diferentes: dos pájaros que se hacen uno

