Fórmula 1.- Ross Brawn: "Copiar en la F-1 es algo estandarizado, yo he copiado a otros"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El director técnico del Mundial de Fórmula 1, Ross Brawn, recalcó que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tiene un "problema complicado" por las reclamaciones presentadas por Renault contra la legalidad de los Racing Point, y opinó que "copiar en la F-1 está estandarizado" y que nadie del actual 'paddock' puede negar haberlo hecho.

"Racing Point también ha dejado los titulares fuera de la pista, con Renault protestando por la legalidad de sus monoplazas. Mi opinión es que copiar en la Fórmula 1 es algo estandarizado", señaló Ross Brawn en su columna en la web de la F-1.

Para el británico, "cada equipo tiene, en tiempos normales, fotógrafos digitales en el 'pit lane' que toman miles de fotos de cada coche para analizarlas, con el objetivo de copiar las mejores ideas". "Solíamos darles a nuestros fotógrafos una 'lista de compras"", advierte sobre su época en el 'paddock'.

"Racing Point lo ha llevado al siguiente nivel y ha hecho un trabajo más completo. No hay un solo equipo en este 'paddock' que no haya copiado algo de otro. Le pediría a cada Director Técnico que levante la mano si no han copiado a otra persona. No verás ninguna mano. Yo he copiado a otros", subrayó Brawn.

Esta también recordó que en 2019 Racing Point "tuvo acceso y pudo usar conductos de freno Mercedes con especificaciones de 2019 porque no formaban parte de la lista", pero que este año la normativa les obliga a "diseñar los suyos".

"Sin embargo, Racing Point no puede olvidar el conocimiento que adquirió al usar los de Mercedes de 2019. Creo que es ilógico pensar que pueden borrar sus bancos de memoria. Es un problema complicado que deben resolver los expertos de la FIA", sentenció.