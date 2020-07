Fútbol.-Atlético y Real se contentan en el Metropolitano

Los rojiblancos, terceros, y los 'txuri urdines' a Europa, tras empatar a uno

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataron este domingo a un gol en el Wanda Metropolitano, un resultado que permite a los de Diego Pablo Simeone acabar como terceros LaLiga Santander 2019-2020 y a los de Imanol Alguacil acceder a la Liga Europa, gracias al tropiezo del Getafe.

Ni colchoneros ni 'txuri urdines' firmaron un encuentro notable para cerrar su participación en el torneo doméstico, a los que parón fue dispar para ambos. A los primeros les sentó de maravilla para recuperar su solidez y a los segundos, en cambio, fatal, quedándose lejos de ese equipo que maravillaba antes del confinamiento. Al final, apareció Januzaj para salvar un empate y esperar que llegasen buenas noticias, como así fue, de La Nucía.

El Atlético, de todos modos, salió decidido a no dejar muchos resquicios a su rival, que opuso defensa con tres centrales, y se hizo con el mando del partido. Álvaro Morata, con un remate cruzado tras una buena internada de Héctor Herrera, y Diego Costa, que no llegó por poco a un gran centro de Lodi, fueron las mejores ocasiones iniciales de los locales.

A la Real le costó entrar en juego y no pudo mandar como deseaba. Jan Oblak vivía tranquilo en su 'guarida' ante el poco 'punch' visitante, un panorama que tampoco cambió cuando Koke Resurrección abrió el marcador al recoger dentro del área una buena asistencia de Morata y batir con un fuerte disparo a Miguel Ángel Moyà.

El gol fortaleció a los de Diego Pablo Simeone que cerraron los primeros 45 minutos sin sustos por parte de los de Imanol Alguacil, que trataron de reaccionar tras el descanso, aunque su mejoría fue un tanto un espejismo porque fue más producto de una mayor relajación rojiblanca, que prefirió buscar sus mejores opciones al contragolpe.

Las ocasiones comenzaron a ser con cuentagotas. Oblak metió una buena mano a un potente disparo de Martin Odegaard desde el borde del área y Diego Costa no conectó bien una chilena que se marchó desviada. Los cambios fueron bajando el ritmo en los locales y los visitantes finalmente encontraron su premio a balón parado cuando el partido buscaba ya el descuento. Januzaj envió un balón 'envenenado' en una falta ante el que no pudo hacer nada Oblak y aseguró un empate suficiente para ser además sexto porque el Getafe no cumplió ante el Levante.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 – REAL SOCIEDAD, 1 (1-0, al descanso).

–ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier (Giménez, min.78), Savic, Felipe, Lodi; Koke, Herrera, Thomas (Correa, min.56), Vitolo (Joao Felix, min.57); Diego Costa (Carrasco, min.56) y Morata (Llorente, min.65).

REAL SOCIEDAD: Moyá; Gorosabel (Barrenetxea, min.46), Llorente (Aritz, min.46), Le Normand, Zubeldia, Monreal; Zubimendi, Merino; Odegaard (Portu, min.64), Isak (Willian José, min.64) y Oyarzabal (Januzaj, min.78).

–GOLES.

1-0, minuto 30. Koke.

1-1, minuto 88. Januzaj.

–ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano). Amonestó a Thomas (min.45), por el Atlético, y a Gorosabel (min.17) y Monreal (min.90), por la Real Sociedad.

–ESTADIO: Wanda Metropolitano.