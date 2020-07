Fútbol/Calcio.- (Crónica) El Inter sólo puede empatar ante la Roma y allana el camino a la Juventus

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Inter de Milán no pudo meter presión a la Juventus en la pelea por el 'Scudetto' de la Serie A del fútbol italiano después de no pasar del empate a un gol en el Olímpico ante la AS Roma, lo que le deja a cinco puntos y con un partido más.

El líder juega este lunes contra la Lazio y podría dejar sentenciado ya un nuevo título si gana porque aventajaría en ocho puntos, con sólo ya doce por jugarse, a los de Antonio Conte, que tropezaron en la capital, aunque el bagaje pudo ser peor.

Los 'neroazzurri' se adelantaron en el marcador con un gol de De Vrij, pero justo antes del descanso empató Spinazzola. La Roma tomó el mando al poco de iniciarse la segunda mitad por medio de Mkhitaryan, pero un penalti marcado por Lukaku en el 88 salvó al Inter.

Además, el Nápoles, rival del FC Barcelona en la Liga de Campeones, arrebató la sexta plaza, aunque están empatados a puntos, al Milan, después de ganar con agonía en el San Paolo al Udinese por 2-1, con un tanto de Politano en el minuto 95.

El conjunto visitante, que pelea por evitar el descenso a la Serie B, se adelantó en el marcador con un gol de Rodrigo de Paul, pero el polaco Milik empató apenas diez minutos después. Los de Gennaro Gattuso se lanzaron a por la victoria y gozaron de buenas ocasiones, pero sólo encontraron el triunfo cuando ya parecían abonados a su tercer empate seguido.

El domingo dejó también el descenso oficial de la SPAL, que cayó ante un Brescia que se resiste a caer, pero que lo sigue teniendo difícil. El Genoa cogió aire al ganar su 'final' ante el Lecce, antepenúltimo al que aventaja ahora en cuatro puntos, mientras que la Sampdoria se salvó tras ganar por 2-3 al Parma. Aún tendrá que pelear por la salvación el Torino, que cayó ante la Fiorentina (2-0), pero que todavía tiene ocho puntos de colchón.

–RESULTADOS DE LA JORNADA 34 DE LA SERIE A.

-Sábado.

Verona – Atalanta 1-1.

Cagliari – Sassuolo 1-1.

Milan – Bolonia 5-1.

-Domingo.

Parma – Sampdoria 2-3.

Brescia – SPAL 2-1.

Fiorentina – Torino 2-0.

Genoa – Lecce 2-1.

Nápoles – Udinese 2-1.

Roma – Inter 2-2.

-Lunes.

Juventus – Lazio.