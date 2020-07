El sector digital de la India atrae cuantiosas inversiones extranjeras

En un momento decisivo para el aumento de las inversiones en tecnología en la India debido a su gran potencial sin explotar, el gigante tecnológico Google anunció recientemente un Fondo de Digitalización con valor de 10 mil millones de dólares destinado a la evolución digital de la economía india.

Este importante anuncio es un reflejo de la confianza en el futuro de la India, estimulada por las recientes iniciativas de política del Gobierno.

El Primer Ministro Narendra Modi estableció el Plan India Digital en 2015, con el objetivo de hacer posible la gobernanza mediante el uso eficiente de la tecnología y la accesibilidad de los servicios para todos.

El Plan India Digital propone una plataforma habilitadora para una mayor transformación económica del país mediante políticas e iniciativas como Make in India (Hecho en India), Startup India (Emprendimiento India), Skill India (Habilidades India) y BharatNet.

Alianza con la tecnología

La India ha logrado aprovechar la tecnología estableciendo uno de los mayores programas de transferencia de beneficios directos del mundo mediante el uso de un identificador único, una cuenta bancaria y un móvil (la trinidad JAM). Gracias a las "3 D" de Democracia, Demografía y Demanda, el gobierno indio se considera líder de la revolución tecnológica.

En las últimas semanas, la India ha experimentado un aumento en inversiones extranjeras, incluso durante la pandemia de Covid-19.

Google, Facebook Inc. y otros han invertido cerca de 20 mil millones de dólares en Jio Platforms Ltd., la empresa de telecomunicaciones de la India que ha puesto en marcha múltiples servicios digitales en los últimos cuatro años. Esta es la mayor inversión individual de Facebook en otra empresa. Jio Platforms ha sido capaz de atraer inversores de once compañías extranjeras, incluyendo Intel y Qualcomm.

Amazon Inc. también anunció recientemente que tiene la intención de exportar 10 mil millones de dólares de productos fabricados en la India para 2025 e invertir 5.5 mil millones de dólares en el mercado indio.

Cuando Jeff Bezos visitó el país en enero, dijo: "El siglo XXI va a ser el siglo de la India" y, con razón, estamos trazando nuestro camino hacia el desarrollo de políticas propicias para las inversiones a gran escala. Aunado a esto, Pegatron (el ensamblador de iPhone) está estableciendo una filial local en la India. Pegatron se une a los ensambladores de electrónica taiwaneses Foxconn Technology Group y Wistron Corp para explorar el mercado de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento en el mundo.

En junio de este año, el gobierno indio estableció un plan de 6.6 mil millones de dólares para atraer a los principales fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo, ofreciendo incentivos financieros y grupos de fabricación listos para usar, y los resultados están empezando a verse.

La oferta de India

El país ofrece una gran cantidad de mano de obra calificada, así como un mercado interno de mil millones de conexiones móviles. El objetivo de la India es transportar toda la cadena de suministro al país, de acuerdo con el Programa de Autosuficiencia de la India. Los encargados de la formulación de políticas de la India han tratado de ofrecer oportunidades a las empresas locales de nueva creación integrando toda la cadena de valor a nivel nacional.

La India también liberalizó su régimen de Inversión Extranjera Directa para los minoristas de marca única a fin de impulsar el aumento de las inversiones y promover el contenido "Hecho en India".

En un momento en que el mundo está encontrando soluciones a la mayor recesión económica en medio de políticas proteccionistas, la India ofrece nuevas oportunidades económicas.

El país está adoptando un enfoque del desarrollo centrado en el ser humano e inclusivo, sin ninguna política discriminatoria. Progresando mediante la fusión de la producción y el consumo internos con las cadenas de suministro mundiales, la India espera a todos con los brazos abiertos. La oleada de inversiones extranjeras en la India refleja el afán del mundo por hacer realidad la visión del país de Reformar, Realizar y Transformar. Estamos poniendo una alfombra roja para que todas las empresas extranjeras vengan a invertir en la India.