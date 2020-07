Fútbol.- Moisés Israel: "Existe una posibilidad que se titula 'Liga de 24 ya'"

El Numancia presenta un recurso ante la RFEF y LaLiga por la "grave adulteración" de la competición

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Numancia, Moisés Israel, abogó por una Liga SmartBank en 2020-21 con 24 equipos después del aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada de la última jornada del campeonato, en la que se produjo, según él, una "grave adulteración" de la competición y el descenso de categoría del club soriano a Segunda B.

"Existe una posibilidad, que se titula liga de 24 ya, y es debido a la grave adulteración que se ha producido de la competición por la suspensión del partido del Fuenlabrada. Lo que ha producido es una adulteración de la competición al haberse pospuesto o suspendido un partido que se está desarrollando en la jornada 42", dijo en rueda de prensa.

Moisés Israel recordó que en la última jornada todos los partidos tienen que empezar, tanto en la primera como en la segunda parte, a la misma hora. "Si somos tan absolutamente escrupulosos como para iniciar el partido en el minuto exacto todos los equipos y se suspende uno de los partidos, entendemos que es completamente incompatible", comparó.

El presidente del Numancia duda de que se pueda jugar el aplazado Deportivo-Fuenlabrada debido a la situación de los jugadores contagiados. "Nos podrán llamar ventajistas, pero no veo otro escenario posible que no sea una Liga de 24. No sé qué va a pasar con el Deportivo-Fuenlabrada. Creo sinceramente que la Liga de 24 ya es la única salida", sugirió.

Israel, quien hizo autocrítica por el mal curso del Numancia, anunció que el club va a "utilizar todas las vías que considere oportunas" para defender sus intereses. En este sentido, ha presentado este lunes un escrito de alegaciones y un recurso tanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como a LaLiga para defender sus derechos ante lo que considera una "grave adulteración" de la competición.