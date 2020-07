Fútbol.- Pere Milla (Elche CF): "Si te sacan es una mierda, no sabemos si celebrarlo o no"

"Las normas están para algo, hay que ser responsables de nuestros actos", afirmó el ariete del Elche

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El delantero del Elche Pere Milla, autor del tanto del triunfo (2-1) contra el Oviedo que sitúa provisionalmente al conjunto ilicitano en el 'play-off' de ascenso a LaLiga Santander, expresó su indignación por el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada y afirmó que si les "sacan" del sexto puesto "es una mierda".

"Hemos hecho lo que tocaba hacer, que es ganar y no sé si estar contento, triste … Tenemos cara de circunstancias porque todos sabemos lo que ha pasado con el Depor-Fuenlabrada, hay que buscar el responsable de lo que ha pasado y a ver qué decide la Liga. Nosotros hemos hecho nuestra faena en el terreno de juego", indicó en declaraciones a Gol que recoge Europa Press.

A su juicio, el problema del aplazamiento del encuentro del Fuenlabrada, al que ahora conociendo los resultados le basta un empate para disputar el ascenso, es que el Depor "se estaba jugando la salvación", junto con Numancia, Albacete y Lugo, y ahora afronta un partido en el que no se juega nada.

"Creo que las normas están para algo y si las dos últimas dos jornadas son para que los equipos jueguen a la misma hora pase lo que pase, deben jugar a la misma hora. Las normas están para algo", insistió.

Milla consideró que la temporada del Elche es "para enmarcar". "Pero si ahora te quedas fuera del 'play-off' porque es así, es una mierda. Si te sacan cuando has hecho tu faena. A ver qué decide la Liga. No sabemos si celebrarlo o no. Es atípico. Las normas están para algo y, con todo lo que ha pasado del coronavirus, hay que seguir un protocolo, hay ser responsables con nuestros actos y tenemos que dar ejemplo en el mundo del fútbol", subrayó.