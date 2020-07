Cultura.- Netflix prueba el botón aleatorio para cuando sea imposible elegir qué ver

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En un momento en el que hay series, películas y plataformas por doquier, es muy difícil elegir qué ver. Por ello, Netflix está buscando una solución para evitar esos momentos en los que sus usuarios navegan sin rumbo en su menú sin decidir qué ver. El servicio en sreaming está pensando en introducir un botón de contenido aleatorio, para poder visionar contenido elegido al azar.

Según informa The New York Post, El botón está en segunda fase de pruebas, el año pasado, la plataforma hizo un primer ensayo. De hecho, algunos usuarios ya han podido ver la opción de contenido aleatorio, bajo el nombre "reproduce algo".

Esto significa que, aquel que apriete el botón, verá una película o una serie seleccionada de forma fortuita, una especie de zapping dentro del servicio bajo demanda. Esta opción de prueba ya ha aparecido en versiones Android y Amazon Fire TV. En caso la recepción sea positiva, Netflix decidirá si amplía esta opción.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0

— Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020