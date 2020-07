EEUU.- Trump reitera que enviará fuerzas federales a varias ciudades de EEUU por el aumento de "crímenes violentos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que enviará a más fuerzas federales a ciudades del país para hacer frente a los "crímenes violentos", a pesar de la oposición expresada por varios alcaldes estadounidenses.

"Este derramamiento de sangre debe terminar. Este derramamiento de sangre terminará", ha manifestado, antes de apuntar directamente a Chicago, Filadelfia y Mineápolis. En concreto, ha apuntado a un "aumento" de agentes federales en Chicago.

Trump ha resaltado que los culpables acabarán en prisión "durante muchos años" y ha agregado que "los estadounidenses deben hacer rendir cuentas a sus líderes locales".

El mandatario del país norteamericano ha prometido además que las comunidades "asediadas" recibirán apoyo federal. "Estaremos luchando cada día para salvar las vidas de los niños estadounidenses. Nunca quitaremos fondos a la Policía", ha remachado.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, afirmó el martes que no permitiría que agentes federales patrullaran por la ciudad y ha cargado contra Trump tras su anuncio. "Básicamente no le importa. No lo entiende. Sólo le preocupa él mismo", ha argüido.

Así, ha acusado al presidente estadounidense de intentar crear una distracción respecto a la pandemia de coronavirus, con cifras récord de contagios y en medio de las críticas a Trump por su gestión de la situación, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha enviado una carta al fiscal general, William Barr, y al secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, para destacar que no necesita el envío de tropas federales a la ciudad.

"Los oficiales de las agencias federales no serán bienvenidos aquí", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter, junto a la misiva enviada a Barr y Wolf "para dejarlo claro".

De Blasio ha criticado además a Trump por el envío de tropas federales a Portland, que ha descrito como algo "inconstitucional, divisivo y peligroso". "Amenaza los valores fundamentales de nuestro país", ha remachado el alcalde neoyorkino.

Las imágenes de fuerzas paramilitares en el centro de la ciudad de Portland llevándose a manifestantes en vehículos sin indicativos ha hecho saltar todas las alarmas políticas y personalidades de todos los signos han advertido de que se trata de imágenes propias de una "república bananera".

Trump lleva semanas amenazando con la intervención de fuerzas federales tras las multitudinarias protestas y manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo durante una detención policial, pero finalmente fueron enviados a Portland en una especie de "experimento" para contrarrestar la acción de "anarquistas".