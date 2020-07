Fútbol.- El Fuenlabrada acusa al CSD de hacer "acusaciones falsas de enorme gravedad"

El club madrileño defiende que actuó según el protocolo y que tuvo al corriente a las autoridades y a LaLiga

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Fuenlabrada respondió al comunicado de este mismo miércoles del Consejo Superior de Deportes (CSD) lamentando una serie de "acusaciones" que tachó de "falsas" y "de enorme gravedad", ya que defienden que siguieron siempre el protocolo sanitario de cara al partido del lunes en Riazor que fue suspendido por varios casos de coronavirus en el cuadro madrileño.

"Desde el CF Fuenlabrada queremos trasladar la enorme sorpresa de que el CSD no se haya puesto en contacto con el CF Fuenlabrada para solicitar ninguna información previa a pronunciarse oficialmente con acusaciones falsas de enorme gravedad", dice el club.

El CSD, después de recibir el informe de LaLiga, cargó con dureza poco antes contra el 'Fuenla' y contra la propia patronal por "errores graves", entre ellos el de viajar a La Coruña para jugar el lunes cuando ya conocían de varios casos de coronavirus.

Desde el Fuenlabrada defienden su gestión de la situación. "La información sobre los positivos se ha comunicado a las autoridades sanitarias en todo momento. Los laboratorios encargados de realizar las pruebas comparten los resultados con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma correspondiente", dice el club.

"Al margen de que la competencia para comunicar brotes corresponde a las autoridades sanitarias, las cuales han sido notificadas a través del laboratorio, no hubo un brote a efectos de notificación antes de la tarde del lunes", añade, alegando que no se podía considerar "brote" ya que los afectados "no habían tenido contacto ni tenían relación entre sí".

Además, el cuadro del sur de Madrid responde también al CSD en su crítica a la decisión de viajar. "Todos los desplazados a A Coruña viajaron desde Madrid con dos PCR y un test rápido negativo. Y nos sorprende que una institución como el CSD llegue a poner en duda tales pruebas, que ponemos a su disposición", dice.

"El CF Fuenlabrada no incumple en ningún momento el protocolo ya que en el protocolo del CSD se establece que hay que "aislar" a los positivos y "apartar" de los mismos a los negativos y es lo que en todo momento hace el Club. Por tanto, desde el CF Fuenlabrada nunca se pone en peligro la salud de los jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto", añade.

Para terminar, el 'Fuenla' anuncia que pone a disposición del CSD toda la "documentación pertinente" para demostrar su buena actuación y recuerda que todas las decisiones se tomaron "con comunicación continua y transparente bajo las indicaciones de LaLiga".