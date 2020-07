Fútbol.- La ACFF recalca que la Audiencia Nacional "ha confirmado que la Lista de Compensación es plenamente válida"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) celebró que la Audiencia Nacional haya desestimado "íntegramente la pretensión principal" de Futbolistas ON en relación a anular la Lista de Compensación, y que haya confirmado que esta cláusula "es plenamente válida" y que lo será para todas las partes una vez se publique en el BOE el Convenio Colectivo.

La patronal señaló que el demandante pedía la anulación de esta cláusula por "haberse incumplido los trámites establecidos en el convenio, por haber sido fijados los importes de manera unilateral por los clubs y por entender desproporcionados algunos de los importes incluidos".

Sin embargo, celebró que la Sala de lo Social AN confirmase que "se cumplieron todos los requisitos de notificación por los clubs y por la ACFF" y que, sobre la falta de acuerdo con las jugadores por parte de los equipos, entendió que el convenio no habla "de la fijación consensuada de la cantidad por formación, ni se refiere a pacto o convenio alguno; sino que emplea el término de 'libertad' en la determinación de importes, lo que es sinónimo del carácter unilateral en su fijación".

"Esto fue pactado por las partes negociadoras, de tal manera que los clubs tenían la libertad de fijar el importe a cambio de que un porcentaje de este importe fuera para la futbolista, algo con lo que Futbolistas ON siempre estuvo de acuerdo", puntualizó la Asociación, que también se felicitó porque el tribunal desestimase el argumento de la desproporción de las cantidades fijadas.

La Sala sí estimó al pretensión subsidiaria de que el convenio no se aplicar a las jugadoras que no estuvieras afiliadas a ninguno de los sindicatos firmantes (AFE, Futbolistas ON y UGT). "La Audiencia ha confirmado que el convenio, y por lo tanto la Lista de Compensación, es plenamente aplicable a las partes firmantes, y lo será también para clubs y jugadoras no afiliados a la ACFF o a los sindicatos firmantes una vez sea publicado en el BOE"

"Así pues, con esta sentencia, la Audiencia Nacional ha confirmado que la Lista de Compensación es plenamente válida y cumple con los requisitos y acuerdos establecidos en el Convenio Colectivo, tal y como siempre ha defendido la ACFF", sentenció la patronal.