AMP. Fútbol.- Velasco Carballo: "Esta temporada ha habido menos errores que nunca en la historia del fútbol español"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Carlos Velasco Carballo, puso en valor la actuación de los colegiados y del VAR en una temporada "difícil y con más ruido mediático" del que desearían y en la que, pese a las críticas, ha sido en la que "ha habido menos errores que nunca en la historia del fútbol español".

"Ha sido una temporada difícil y atípica en la que nuestros árbitros han estado tres meses sin pisar un terreno de juego, y que ha sido difícil de arbitrar y con más ruido mediático del que desearíamos y del que es bueno para nuestra competición", señaló Velasco Carballo en una rueda de prensa telemática.

El exárbitro lamentó que sus compañeros hayan tenido que hacer su trabajo bajo "un clima de tensión" y con una "crítica muy por encima de la realidad de cada jornada" cuando han comprobado que existen "índices de acierto muy elevados y mejores de la pasada temporada".

"Lo objetivo es que en 2020 ha habido menos errores que nunca en la historia del fútbol de nuestro país y la razón es muy sencilla. Cuando yo arbitraba cometíamos errores y permanecían y formaban parte del juego, y hoy en día cientos se solucionan gracias al VAR. Hoy seguimos cometiendo errores, pero desde antes del VAR a ahora, cientos se solucionan, y esa la afirmación objetiva para decir que nunca antes ha habido menos errores", aseveró.

Por ello, se preguntó que "por qué había más polémica". "En nuestra humilde opinión viene motivada porque la llegada de VAR se interpretó como la panacea del arbitraje y la consecución del error 0, una expectativa que no está alineada con su realidad ni su objetivo. Viene para arreglar solo unos pocos errores, los claros y manifiestos", explicó.

"Pensamos que falta en la sociedad, la del mundo no la española, que el VAR no puede arreglar todos los errores y que el VAR es una persona humana y no una máquina. Reconocemos que se equivoca, en muy contadas ocasiones, pero se equivoca. El VAR ha cometido algunos errores a los que no estamos acostumbrados, muy pocos, pero que todo el mundo ha visto, y también que ha entrado en alguna jugada que no era clara y manifiesta"., manifestó Velasco Carballo.

El madrileño también se quejó de que el sistema de videoarbitraje haya servido de "nueva fuente de contenidos para los medios" y que provoque que ahora "haya la polémica del árbitro y la del VAR" y estas críticas parecen ser "gratis".

En este sentido, indicó que han "detectado" algo que les preocupa y que es "el desconocimiento de las reglas". "Hay aciertos evidentes de los árbitros en el campo y de la sala VOR que se convierten en errores, estos en críticas al VAR, y de ahí a un escándalo con declaraciones, comunicados y datos estadísticos", advirtió.

"Y después, en el análisis que hace este CTA, nos preguntamos que cómo podemos partir de un acierto y acabar en un escándalo, y eso ha sucedido en numerosas ocasiones esta temporada. Deberíamos reflexionar, no permito que se dude del conocimiento de nuestros árbitros", subrayó.

Velasco Carballo insistió en que los colegiados españoles "aciertan muchísimo" y que los que están como VAR "son extremadamente fiables", pero que en ninguno de los casos "son perfectos".

El presidente del CTA repasó los "diez puntos fuertes" del videoarbitraje, pero también "los conflictivos" como el que "algunos penaltis crean mucha polémica por su aspecto subjetivo". Así, dejó claro que "el gran problema es el concepto de error claro y manifiesto" y que este "es el gran punto de mejora junto al consenso en el fútbol".

"Seamos rigurosos en las críticas y ambiciosos para superarnos, y ser honestos para reconocer los aspectos positivos. El VAR ayuda al fútbol y creemos que entre todos debemos mejorarlo. Hay menos errores que nunca, pero la sociedad tiene que aceptarlos como inherentes al juego, igual que los que cometen los jugadores y entrenadores, esa aceptación es fundamental", prosiguió.

Sin embargo, "y por encima de todo", demandó "respeto al colectivo arbitral" para que no parezca que "criticar al VAR es algo impersonal porque es a personas y árbitros". "Pedimos rebajar la tensión y tener confianza en el sistema, valorando todo lo positivo que ha traído. Ha ayudado 150 veces en 380 partidos y nos gustaría escuchar ruedas de prensa y leer comunicados que lo pongan en valor", reiteró.

De todos modos, valoró "la fortaleza como individuos" de sus compañeros y "del colectivo como grupo", y celebró como una de las "mayores fortalezas" en esta temporada "la evaluación del juego brusco-grave", sin olvidar "la consistencia espectacular en la interpretación del fuera de juego por interferencia".

El presidente del CTA también hizo hincapié en que cuentan con HawkEye con "uno de los sistemas de líneas de fuera de juego más precisos del mundo", y aclaró que no se puede entrar en el debate de "valorar por cuantos centímetros son necesarios para considerar un fuera de juego evidente o no".

En cuanto a los aspectos a mejorar, consideró que uno de ellos son "los penaltis por contactos ligeros", recalcando que los jugadores conocen más este tipo de situaciones y cómo funciona el propio VAR "para generar y aprovechar contactos y crear una situación de duda".

"Tenemos que reflexionar y solicitar a nuestros árbitros mejorar esa percepción y distinguir un contacto ligero porque la decisión de pitar penalti debe ser algo consistente y grave, y no por pequeños contactos", agregó.

Velasco Carballo desmintió igualmente que un árbitro de VAR esté "tres minutos mirando un penalti". "Pasa 30 segundos o un minuto, el resto del tiempo es para mirar otras cosas. Pero sí insistimos en que están mucho tiempo el porcentaje de error empieza a subir exponencialmente y que cuanto más rápidos, las decisiones son más certeras", evaluó.

Finalmente, aseguró que el CTA quiere que "cada vez más" excolegiados entren a actuar específicamente como 'árbitros VAR'. "Creemos que es buena solución, pero ya los tenemos, sólo que su número es más pequeño que el deseado. No podemos traer a un árbitro de hace diez o cinco años y ponerlo, primero porque está prohibido y luego porque estamos convencidos de que es un error", sentenció.