Portaltic.-Google Mensajes introduce los mensajes de voz, las videollamadas con Duo y las expresiones animadas

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

Google ha introducido nuevas funciones en su aplicación de mensajería que la acercan a la experiencia que ofrecen WhatsApp o Facebook Messenger, con reacciones en forma de emojis animados, la posibilidad de enviar mensajes de voz o de realizar videollamadas con Duo.

Mensajes de Facebook permite reaccionar en una conversación con las nuevas 'expresiones animadas', unos emoji que expresan 'Me gusta', Me encanta', Risa, Sorpresa, Tristeza, Enfado o 'No me gusta'. Están disponibles en las conversaciones con las características de chat activadas.

La compañía también ha extendido las capacidades de la función 'respuesta inteligente' para ofrecer pegatinas como sugerencias en una convesación. Mensajes también cuenta con un editor de contenidos multimedia, con el que permite personalizar las fotografías antes de enviarlas.

Y para comunicarse de forma distina a los mensajes de texto, Mensajes tiene un botón dedicado para enviar mensajes de voz, e integra el servicio Duo para realizar videollamadas.

Como informa la compañía en su blog oficial, estas características están disponibles en la última versión de la aplicación Mensajes de Google.