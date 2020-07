Fútbol.- Jordan Henderson, capitán del Liverpool, elegido 'Jugador del Año' para la prensa inglesa

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El centrocampista y capitán del Liverpool, Jordan Henderson, ha sido elegido por la Asociación de Escritores de Fútbol (FWA) como el 'Jugador del Año' en Inglaterra.

El internacional, de 30 años, fue pieza clave para Juergen Klopp en la consecución del título de la Premier League por parte de los 'reds' y superó en la votación al belga Kevin de Bruyne (Manchester City), a Marcus Rashford (Manchester United) y a sus compañeros de equipo Virgil van Dijk y Mohamed Salah.

Henderson, que releva en el palmarés al delantero Raheem Sterling (City), se mostró feliz por este galardón, aunque se restó mérito. "No siento que pueda aceptar esto por mi cuenta. No siento que nada de lo que he logrado esta temporada o hecho durante toda mi carrera se haya hecho por mi cuenta. Debo mucho a tantas personas diferentes, pero a ninguna más que a mis compañeros de equipo actuales, que han sido increíbles y merecen esto tanto como yo", subrayó.

"Solo hemos logrado lo que hemos logrado porque cada uno de los miembros de nuestro equipo ha sido brillante. Y no solo en los partidos, no sólo en la producción de los momentos que ocupan los titulares y las páginas posteriores, sino todos los días en el entrenamiento", advirtió.