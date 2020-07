EEUU.- Trump reconoce que "a menudo" se arrepiente de los mensajes que comparte en Twitter

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que "a menudo" se arrepiente de los mensajes que comparte en la red social Twitter, que usa de forma prolífica, y ha admitido que su actividad en la misma en ocasiones le acarrea "problemas".

Así se ha expresado en una entrevista concedida al fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, que le ha preguntado si, alguna vez después de compartir un mensaje en Twitter, "desearía no haberlo enviado".

"A menudo, muy a menudo", ha respondido Trump. "En los viejos tiempos antes de esto, escribirías una carta (…) La pones en tu mesa y después vuelves y dices 'Me alegro de no haberla enviado'. Pero no hacemos eso con Twitter (…) Lo publicamos instantáneamente, nos sentimos muy bien y luego comienzas a recibir llamadas telefónicas", ha continuado en la entrevista, recogida por Fox News.

Portnoy ha insistido y ha preguntado al presidente estadounidense por los 'retuits' que hace en la plataforma, especificando que comparte mensajes que "ni siquiera" mira. "Simplemente presionas (el botón) de 'retuit' y disparas", ha incidido.

"A veces ves algo que parece bueno y no lo investigas (…) es una miniatura (…) he descubierto que casi siempre son los 'retuits' los que te ponen en problemas", ha señalado Trump.

El presidente norteamericano también ha señalado que "adora" usar Twitter, "demasiado a veces", para promocionar su postura sobre lo que ha llamado "noticias falsas".

La forma en la que Trump se comunica por Twitter, directamente con los usuarios y sin pasar por intermediarios, constituye una novedad en cuanto a la manera en la que los líderes políticos interactúan con los ciudadanos. El presidente suele informar a través de la red social sobre aspectos de su gestión, hace anuncios de gran calado y critica a sus adversarios políticos con dureza.

Casi no hay temas en los que Trump no entre a través de Twitter. De hecho, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, le pidió en una ocasión que dejara de tuitear sobre casos e investigaciones abiertas, porque esto hace que le "sea imposible" realizar su trabajo.

En las últimas semanas, Twitter ha adoptado una serie de medidas contra la cuenta de Trump e incluyó una verificación de hechos en dos mensajes suyos que afirmaban que las papeletas para votar por correo conducirían a un fraude, al considerarlos engañosos. En otra ocasión, la red social eliminó un vídeo divulgado por su campaña por un problema de derechos de autor.

Tras esto, el presidente firmó una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales que, tal y como explicó, tiene el objetivo de "defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado nunca Estados Unidos".