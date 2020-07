Aumentan reuniones pese a semáforo rojo en Puebla

La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos ha detectado un aumento de “fiestas Covid”, así como reuniones en hogares, esto principalmente los fines de semana.

El titular de la dependencia, Gustavo Ariza Salvatori indicó que hasta el momento se han inhibido cuatro eventos de este tipo, por lo que reiteró el llamado a los habitantes a evitar este tipo de aglomeraciones incluso desde sus hogares.

“Hemos llegado algunas casas a hablar con la gente, muchos entienden pero la verdad a otros no les interesa, pero sí hemos llegado a casa-habitación”, comentó.

Apuntó que como municipio no están facultados para obligar a las personas a usar el cubreboca como lo establece uno de los decretos del Gobierno del Estado, pero sí han realizado clausuras semanales a negocios no esenciales, suspendido torneos deportivos y continúan exhortando a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias implementadas.