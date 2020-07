Argentina.- Fernández enfatiza su "compromiso" con la población argentina más vulnerable

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha enfatizado este domingo su "compromiso" con la población argentina más vulnerable y "con los que menos tienen" en el país.

"Que todos sepan que yo estoy al lado de ustedes, el objetivo central de nuestra política es ayudarlos y sacarlos adelante del lugar que hoy están. Vamos a hacerlo entre todos, debemos acostumbrarnos a ser un país inclusivo donde nadie se sienta de más", ha afirmado Fernández.

En un acto de homenaje a la ex primera dama, Eva Perón, el mandatario ha asegurado que el compromiso del 'peronismo' con los más humildes se basa en que "los problemas del otro se convierten en mi problema cuando yo conozco ese problema".

En este sentido, ha indicado que la mejor forma de recordar a Eva Perón es estar al lado de "los que más necesitan". "En este tiempo de pandemia no podemos darnos el lujo de separarnos frente a los que más necesitan", ha añadido, según recoge la agencia Télam.

El presidente ha subrayado la importando de no olvidar "a quiénes representamos". "Hemos llegado a la política para ser la voz de los que no tienen voz y darle derechos a los que no los tienen. Esa es la razón de ser de nuestra existencia", ha mantenido.