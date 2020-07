Atentado contra regidor de San Pedro Tlaquepaque se politiza y llueven acusaciones

El ataque del que fue víctima este domino el regidor de San Pedro Tlaquepaque, Alberto Alfaro, ha escalado a una guerra de declaraciones entre la víctima, el partido que lo cobijó, Morena y la presidencia municipal de Tlaquepaque.

El regidor, quien fue agredido a balazos en un restaurante de comida italiana en Niños Héroes y Lorenzana y ahora convalece en un hospital particular, denunció que la alcaldesa le retiró al escolta que tenía asignado y ello fue factor para el atentado que se consumó este domingo.

"Sí quiero tocar el tema de que esto no hubiera pasado si la alcaldesa María Elena Limón no me hubiera quitado la seguridad (…) y todo por un tema de no apoyar a este gobierno de Movimiento Ciudadano, yo creo que no se vale”, expresó Alfaro, afirmando que este retiro del escolta se derivó de su oposición a la conformación de la llamada Policía Metropolitana.

Estas declaraciones fueron retomadas por la dirigencia de Morena, quienes exigieron justicia para el regidor que llegó al cargo de forma independiente, pero luego se sumó a las filas de Morena.

“Yo soy empresario, yo me dedico a trabajar, y me metí de candidato independiente y ahora sumado a Morena. Nosotros nos metimos en el tema de la política para cambiar a Tlaquepaque y que esto no estuviera pasando. Exijo a la alcaldesa María Elena Limón que me de la seguridad que nos corresponde”.

Esta postura de Morena y de Alfaro no cayó nada bien en la comuna tapatía, que derivó en una airada respuesta donde la alcaldesa sumó al director de la Policía Municipal, Javier López Ruelas y al síndico José Luis Salazar Martínez.

La alcaldesa respondió y afirmó que no es responsabilidad del municipio determinar quien recibe la protección. / FOTO: Gobierno de Tlaquepaque

Limón afirmó que no es obligación del gobierno municipal brindar protección personal a ningún regidor, ya que la única obligación constitucional es prestar seguridad pública es hacia los ciudadanos, “y no dar custodia personal a políticos que temen por su vida, quizá derivado de sus propios actos y responsabilidades”.

Agregó que si en algún momento se le brindó protección al regidor fue “por su especial petición y fue apegado a derecho” y detalló que de acuerdo a su función pública “no forma parte de ninguna comisión edilicia cuyas decisiones pongan en riesgo su vida”, por lo que no se justifica que cuente con seguridad personal.

Las autoridades incluso retomaron dos incidentes en los que intervino Alfaro y que no tuvieron nada que ver con su función como regidor. Un ataque que recibió de elementos de la Fiscalía en marzo de 2019 por negarse a pararse a una revisión de rutina y en octubre de 2019 cuando pidió apoyo de policías porque supuestamente unos sujetos lo iban a privar de la libertad.

“Me hace responsable de lo sucedido el día de ayer, ya que siempre será más fácil culpar a otros que hacerse responsable de sus propios actos”, sentenció Limón.

