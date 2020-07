Arranca una nueva semana de lluvias fuertes en CDMX

El pronóstico del clima CDMX hoy nos trae nuevamente un clima lluvioso no solo para este lunes, sino toda la semana. Estas condiciones meteorológicas son causadas por un canal de baja presión que afecta al Valle de México.

El ciclón Hanna, que provocó fuertes lluvias en estados del norte este fin de semana, ya se debilita en interacción con este canal de presión que genera precipitaciones también en el norte, occidente y centro de la República Mexicana.

Dos niños se lanzan de edificio en llamas para sobrevivir en Francia Los menores de 3 y 10 años saltaron desde su departamento que era consumido por el fuego

Así estará el clima CDMX hoy

La mañana de este lunes iniciará con cielos nublados. Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 25º C y la mínima de 15º C.

Se espera que las lluvias se registren en horas de la tarde, con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Durante la noche, continuará este ambiente lluvioso que se extenderá hasta la madrugada del martes.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ciclón tropical Hanna ya se encuentra en proceso de disipación dentro del territorio nacional.

La onda tropical número 21 ocasionará lluvias en el sur y occidente y una nueva onda ingresará por la Península de Yucatán. Esta última afectará el sureste, oriente, sur y occidente.

El clima cálido persiste en algunas entidades del norte y noroeste con temperaturas mayores a 40º C.

Así reporta Conagua el pronóstico del tiempo en México lunes 27 de julio:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Nuevo León.

Nuevo León. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango y Zacatecas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes : Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C : Baja California.

: Baja California. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Sonora.

Sonora. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También le puede interesar: