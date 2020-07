Cultura.- Netflix pone en marcha Blood Origin, la precuela de The Witcher

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Netflix anuncia 'Blood Origin', una miniserie de seis partes que será la precuela de la exitosa 'The Witcher'. Ambientada en un mundo élfico 1.200 años antes de lo sucedido en la saga protagonizada por Henry Cavill, que narrará una historia perdida en el tiempo, el origen del primer brujo.

Además de los orígenes del primer hechicero, 'Blood Origin' mostrará los eventos que conducen a la crucial "conjunción de las esferas", cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de 'The Witcher', será productora ejecutiva. Declan de Barra será el showrunner, además de aparecer acreditado como productor ejecutivo. Andrzej Sapkowski, autor de la serie literaria, actuará como consultor creativo.

