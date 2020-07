Fútbol.-LaLiga suspende el Depor-Fuenlabrada y el Elche jugará el 'playoff' de ascenso

Javier Tebas: "El único responsable de viajar a A Coruña soy yo, soy quien tomó esa decisión, y nadie más"

El Fuenlabrada "no se considera fuera" del 'playoff' y espera respuesta de la RFEF

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

LaLiga ha anunciado este domingo que ha tomado la decisión de suspender de forma definitiva el partido aplazado entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, por casos de coronavirus en el equipo madrileño, y con ello sería el Elche, sexto en la tabla, el equipo que, en lugar de los fuenlabreños, quien jugara el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander.

"Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander", apuntó LaLiga en un comunicado.

Tras la disputa de la última jornada en LaLiga SmartBank, a la espera del resultado del duelo entre Deportivo y Fuenlabrada que ha sido finalmente cancelado, el Elche ocupaba la sexta posición –tras ganar al Oviedo (2-1)– pero un empate del Fuenlabrada en Riazor, ante un Deportivo ya descendido matemáticamente, situaba al 'Fuenla' en sexta posición y en el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander.

En el mismo comunicado, LaLiga manifiesta su "absoluto agradecimiento" ante la "generosidad deportiva" demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio 'procompetitione' y acatar la decisión elegida por LaLiga entre las dos soluciones propuestas; esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente.

"El enorme sacrificio que supone para el CF Fuenlabrada la renuncia a la posibilidad de disputar los 'playoff' significa para sus jugadores abandonar lo conseguido con su esfuerzo y trabajo durante toda la temporada para facilitar el final de la competición al resto de los clubes. Una renuncia difícil que hace todavía más encomiable la decisión adoptada", expresó el ente doméstico.

LaLiga "valora y agradece" la generosidad del CF Fuenlabrada y manifiesta su apoyo en estos duros momentos enviándoles todo el ánimo y deseando la pronta y total recuperación de todos los casos positivos relacionados, hasta 28 según detalló el club.

"Este agradecimiento sincero por parte de LaLiga no es óbice para que se continúe con el desarrollo del expediente disciplinario abierto desde LaLiga para el esclarecimiento de los hechos y cuya resolución depende del Juez de Disciplina Social de LaLiga", concluye el comunicado.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados del CF Fuenlabrada, seguisteis todas las instrucciones que os dio LaLiga, el único responsable de viajar a A Coruña soy yo, soy quien tomó esa decisión. Nadie más. El fútbol os debe una. Ánimo, esta oportunidad llegará".

EL 'FUENLA' SE DESMARCA DE LALIGA

No obstante, a en respuesta a este comunicado de LaLiga, el CF Fuenlabrada ha asegurado que no se considera "fuera" del 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander. "Ante el Comunicado emitido por LaLiga desde el CF Fuenlabrada queremos aclarar que el Fuenlabrada NO 'renuncia' a jugar el partido ante RC Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos", señaló el 'Fuenla'.

Además, entienden que LaLiga no es el "órgano competente único" para tomar la decisión de suspender el partido y dar la plaza al Elche. "La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD", esgrimió el club madrileño.

"El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos", reiteró.

Por todo ello, el CF Fuenlabrada no se considera fuera del 'playoff'. "El club queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto", aseguraron.

Poco antes de este comunicado, el CF Fuenlabrada expresó en una primera nota que aceptarían la decisión tomada. "Debemos trasladar que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen plena disposición para recuperarse y disputar el encuentro si así se estimase. En caso de que las instituciones deportivas autorizadas no consideren viable, en tiempo y forma, la disputa del partido, el CF Fuenlabrada acatará la decisión que tomen las mismas", comunicó el club.

También aseguraron que, ante la situación creada por el brote de coronavirus en el club, "en ningún caso" se sienten "responsables del desdichado problema" suscitado en la jornada final de LaLiga SmartBank, con el Depor descendido sin jugar y la plaza de 'playoff' de ascenso en el aire. "Tenemos conciencia de haber cumplido estrictamente los protocolos y de haber seguido las instrucciones que nos ha indicado LaLiga en todo momento", manifestaron.