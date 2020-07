AMP.- Malasia.- Condenado a doce años de cárcel el ex primer ministro malasio Najib Razak por el caso 1MDB

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro malasio Najib Razak ha sido condenado este martes a doce años de cárcel tras ser declarado culpable de siete cargos de corrupción, blanqueo de capitales y abuso de poder por la apropiación indebida de 42 millones de ringgits malasios (unos 9,2 millones de euros) del fondo estatal de inversión 1MDB.

El juez del Tribunal Supremo Mohd Nazlan Mohd Ghazali ha estimado que la defensa no ha logrado plantear ninguna duda sobre el caso presentado por la Fiscalía contra Najib, según ha informado el diario local 'New Straits Times'.

En concreto, el magistrado se ha pronunciado sobre el argumento de la defensa de que el ex primer ministro no manejaba sus propias cuentas, considerando que es ilógico, ya que el acusado había estado emitiendo cheques.

En consecuencia, le ha declarado culpable y le ha condenado a doce años de prisión y a una multa de 210 millones de ringgits malasios (unos 42 millones de euros) por el cargo de abuso de poder, a diez años de prisión por los tres cargos de corrupción y a otros diez por cada delito de blanqueo de capitales.

A pesar de que la suma de todas las penas es muy superior, el ex primer ministro solo pasará doce años encarcelado porque el juez ha ordenado que las penas se cumplan simultáneamente. No obstante, podría pasar otros cinco años entre rejas si no paga la multa impuesta. La defensa ya ha anunciado que recurrirá el fallo.

Najib, que fue primer ministro entre 2009 y 2018, es el primer ex jefe de Gobierno de Malasia en hacer frente a un juicio. El caso arrancó en 2015 a raíz de una información del 'Wall Street Journal' según la cual se habían trasferido 681 millones de dólares a una cuenta personal de Najib.

Un año después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la transferencia y dijo que los fondos procedían del 1MDB. Además, indicó que un total de 4.500 millones de dólares fueron robados del fondo estatal.

Pese a los crecientes llamamientos para que dimitiera, Najib se aferró al cargo reprimiendo las discrepancias entre opositores y prensa. Sin embargo, la presión aumentó sobre él desde su derrota electoral en 2018 frente a su mentor político, Mahathir Mohamad.

El 1MDB está siendo investigado por al menos seis países, incluidos Singapur, Suiza y Estados Unidos, por presunto lavado de dinero y corrupción.