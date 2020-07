Cultura.- El Festival de Venecia 2020 presenta su programación oficial

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine de Venecia ha anunciado la Selección Oficial de la que será su 77ª edición. Una edición que estará marcada por el coronavirus y cuyo jurado estará presidido por la actriz australiana Cate Blanchett.

El certamen, que se celebrará del 2 y el 12 de septiembre, contará con largometrajes de cineastas como Andréi Konchalovski, Chloé Zhao, Nicole Garcia, Kiyoshi Kurosawa o Gianfranco Rosi, que competirán por el León de Oro. Además, la Biennale contará con presencia española gracias a la serie '30 monedas', dirigida por Álex de la Iglesia.

La ficción, que emitirá próximamente HBO en España, mostrará su primer episodio en el Lido dentro de las proyecciones especiales, fuera de competición de la Selección Oficial. No es la primera vez que el cineasta bilbaíno pisa Venecia, ya lo hizo con 'Balada triste de trompeta' en 2010, con la que ganó la Palma de Plata a la mejor dirección y el galardón al mejor guión.

Además, el filme 'El arte de volver', dirigido por Pedro Collantes, estará presente en la Biennale College Cinema. La cinta está protagonizada por Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García-Jonsson, Luka Peros, Mireia Oriol y Lucía Juárez.

Son 18 películas las que compiten en la Selección Oficial, destacando una mayor presencia de directoras, al tener un total de ocho largometrajes realizados por mujeres, entre las que destacan Chloé Zhao o Malgorzata Szumowska. Por otro lado, entre los realizadores que mostrarán sus filmes fuera de competición hay nombres de gran prestigio como Ann Hui (que recibirá el León de Oro honorífico junto con Tilda Swinton) o Frederick Wiseman.

MAYOR PRESENCIA FEMENINA Y MÁS CINE INDEPENDIENTE

Este año, serán las mujeres que presidan las dos principales categorías del festival. Junto con Blanchett como presidenta del jurado de la Selección Oficial, estará la cineasta francesa Claire Denis como presidenta del jurado de la sección Orizzonti. Este año competirán en esta sección los nuevos trabajos de directores como Lav Diaz, Uberto Pasolini o Gia Coppola.

Esta 77ª edición estará marcada por el coronavirus, al tener un enfoque más autoral e internacional, puesto que la presencia de cine procedente de Hollywood se ha limitado a producciones independientes. Según recoge Variety, Alberto Barbera, director artístico del festival, ha adaptado el certamen para implementar las medidas de seguridad y protocolos sanitarios.

El filme de apertura será 'Lacci', dirigido por Daniele Luchetti y que será la primera producción italiana en inaugurar la Biennale desde hace 11 años. También otra cinta italiana será la que cierre el certamen, 'Lasciami andare', de Stefano Mordini. El festival se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre y será el primer gran evento cinematográfico que vaya a tener lugar desde el inicio de la crisis sanitaria.

Esta es la selección completa:

SELECCIÓN OFICIAL:

· 'Amants', de Nicole Garcia

· 'And Tomorrow the Entire World', de Julia von Heinz

· 'Dear Comrades', de Andréi Konchalovski

· 'In Between Dying', de Hilal Baydarov

· 'La mujer del espía', de Kiyoshi Kurosawa

· 'Laila in Haifa', de Amos Gitai

· 'Le sorelle Macaluso', de Emma Dante

· 'Miss Marx', de Susanna Nicchiarelli

· 'Never Gonna Snow Again', de Malgorzata Szumowska y Michal Englert

· 'Notturno', de Gianfranco Rosi

· 'Nomadland', de Chloé Zhao

· 'Nuevo orden', de Michel Franco

· 'Padrenostro', de Claudio Noce

· 'Pieces of a Woman', de Kornél Mundruczó

· 'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic

· 'Sun Children', de Majid Majidi

· 'The Disciple', de Chaitanya Tamhane

· 'The World to Come', de Mona Fastvold

FUERA DE COMPETICIÓN (FICCIÓN):

· 'Assandira', de Salvatore Mereu

· 'Lacci', de Daniele Luchetti

· 'Lasciami andare', de Stefano Mordini

· 'Love After Love', de Ann Hui

· 'Mandibules', de Quentin Dupieux

· 'Mosquito State', de Filip Jan Rymsza

· 'Night in Paradise', de Park Hoon-jung

· 'The Duke', de Roger Michell.

FUERA DE COMPETICIÓN (NO FICCIÓN):

· 'Sportin' Life', de Abel Ferrara

· 'Crazy, Not Insane', de Alex Gibney

· 'Greta', de Nathan Grossman

· 'Salvatore, Shoemaker Of Dreams', de Luca Guadagnino

· 'Final Account', de Luke Holland

· 'La Verita Su La Dolce Vita', de Giuseppe Pedersoli

· 'Molecole', de Andrea Segre

· 'Narciso Em Ferias', de Renato Terra y Ricardo Calil

· 'Paulo Conte, via con me', de Giorgio Verdelli

· 'Hopper/Welles', de Orson Welles

· 'City Hall', de Frederick Wiseman

PROYECCIONES ESPECIALES

· '30 monedas', de Álex de la Iglesia

· 'Omelia contadina', de Alice Rohrwacher y JR

· 'Princesse Europe', de Camille Lotteau

ORIZZONTI:

· 'Apples', de Christos Nikou (Opening film)

· 'La Troisième Guerre', de Giovanni Aloi

· 'Milestone', de Ivan Ayr

· 'The Wasteland', de Ahmad Bahrami

· 'The Man Who Sold His Skin', de Kaouther Ben Hania

· 'Predatori', de Pietro Castellitto

· 'Mainstream', de Gia Coppola

· 'Genus Pan', de Lav Diaz

· 'Zanka Contact', de Ismael El Iraki

· 'Guerra E Pace', de Martina Parenti, Massimo D'Anolfi

· 'La nuit des Rois', de Philippe Lacôte

· 'The Furnace', de Roderick Mackay

· 'Careless Crime', de Shahram Mokri

· 'Gaza, mon amour', de Tarzan Nasser, Arab Nasser

· 'Selva trágica', de Yulene Olaizola

· 'Nowhere Special', de Uberto Pasolini

· 'Listen·, de Ana Rocha de Sousa

· 'The Best Is Yet To Come', de Wang Jing

· 'Yellow Cat', de Adilkhan Yerzhanov

ORIZZONTI (CORTOS):

· 'The Night Train', de Jerry Carlsson

· 'The Shift', de Laura Carreira

· 'Workshop', de Judah Finnigan

· 'Sogni Al Campo', de Magda Guidi

· 'What Probably Would Have Happened, If I Hadn't Stayed At Home', de Willy Hans

· 'The Game', de Roman Hodel

· 'Places', de Vytautas Katkus

· 'Anita', de Sushma Khadepaun

· 'A Fleur De Peau', de Meriem Mesraoua

· 'Entre tú y milagros', de Marina Saffon

· 'Being My Mon', de Jasmine Trinca

· 'Live In Cloud Cuckoo Land', de Nghia Vu Minh

BIENNALE COLLEGE CINEMA:

· 'El arte de volver', de Pedro Collantes

· 'Fucking with Nobody', de Hannaleena Hauru