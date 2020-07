Ciencia.-Las relaciones entre gorilas se limitan cuando viven en grupos grandes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los gorilas de montaña que viven en grupos de gran tamaño pueden tener que limitar la cantidad de relaciones sociales fuertes que forman.

En un estudio publicado en 'Proceedings of the Royal Society B', los científicos del Fondo Dian Fossey Gorilla (Fondo Fossey) y de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, identificaron hasta siete categorías de relación entre gorilas, que van desde estrechos vínculos madre-descendencia hasta asociaciones "débiles".

Los gorilas de montaña generalmente viven en grupos de 12 a 20, y el estudio encontró la gama más rica de relaciones en grupos de este tamaño. Cuando los grupos eran más pequeños o más grandes, a veces hasta 65 gorilas, los científicos encontraron menos diversidad de relaciones sociales.

"A menudo se supone que los animales que viven en grupos más grandes tendrán una vida social más diversa y compleja –apunta el doctor Robin Morrison, del Fondo Fossey y el Centro de Investigación en Comportamiento Animal de Exeter–. Sin embargo, nuestro estudio sugiere que la diversidad social es menor en grupos muy grandes donde los gorilas deben mantener una mayor cantidad de relaciones, y la mayoría de las relaciones caen en la categoría más débil".

"Todavía existen fuertes relaciones sociales en los grandes grupos, pero parecen constituir una proporción menor de las relaciones totales — continúa–. No podemos decir con certeza por qué es así, pero puede ser que los gorilas solo tengan suficiente tiempo y energía mental para mantener un cierto número de relaciones con una fuerza determinada. Así que mantienen sus relaciones clave y simplemente mantienen lazos débiles con todos los demás gorilas del grupo".

El Dr. Morrison recuerda que "vivir en un grupo social requiere un esfuerzo mental. De hecho, una de las grandes ideas en la evolución social es que los humanos desarrollaron grandes cerebros y lenguaje para lidiar con la complejidad social".

El equipo de investigación utilizó datos de 12 años sobre 13 grupos de gorilas monitoreados por el Fondo Fossey en el Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda.

El número de gorilas de montaña en el parque ha aumentado en los últimos años, lo que puede explicar por qué se han formado grupos inusualmente grandes. Los gorilas viven en grupos sociales estables, se mueven y se alimentan juntos durante el día y anidan juntos por la noche.

El estudio utilizó datos de proximidad (cuánto tiempo pasaban las personas juntas) para medir las relaciones sociales. "En muchos primates, la interacción social se puede medir por la cantidad de tiempo que las personas pasan preparándose –señala–. Sin embargo, los gorilas pasan menos tiempo preparándose que la mayoría de los otros primates. En cambio, gran parte de la sociedad de gorilas se trata de a quién los individuos eligen sentarse y de quién se alejan".

Las categorías de relación identificadas por los científicos se relacionan con diferentes patrones de interacción revelados por los datos. Estos representan una escala de asociaciones cercanas a débiles, pero las categorías no pueden expresarse simplemente en términos humanos como mejores amigos, amigos cercanos, etc.

Lauren Brent, profesora asociada de la Universidad de Exeter, añade que "no solo los grupos por encima de cierto tamaño no eran socialmente más diversos, sino que los individuos que vivían en el mismo grupo tenían niveles variables de complejidad social: algunos gorilas tenían una mayor diversidad de relaciones sociales que otros. Esto se suma a una gran cantidad de evidencia que muestra que, ya sea un humano, un gorila u otro tipo de animal social, no todos experimentan su mundo social de la misma manera".

Los investigadores encontraron que la diversidad de las relaciones sociales que experimentan los gorilas individuales varía según la edad y el sexo. Tanto los machos como las hembras experimentan una amplia gama de relaciones cuando son jóvenes, pero esto cambia a medida que envejecen.

Mientras que las hembras mantienen una diversidad de relaciones relativamente constante durante la adolescencia y la edad adulta, esto disminuye rápidamente en los machos a medida que llegan a la adolescencia, alcanzando los niveles más bajos alrededor de los 14. A esta edad, los machos muestran muchas características de madurez sexual, pero todavía están a varios años de la madurez sexual completa.

Este es también el período en el que los machos son más propensos a decidir si abandonan el grupo en el que nacieron, por lo que pueden distanciarse socialmente antes de esta partida. Si eligen permanecer, como lo hacen aproximadamente la mitad, entonces gradualmente construyen un conjunto diverso de relaciones hasta la edad adulta a medida que asumen roles sociales clave que protegen al grupo y engendran y cuidan a la descendencia.

Los resultados de la investigación podrían ser útiles para la conservación del gorila, incluidos los esfuerzos para limitar la propagación de la enfermedad.

"Al comprender mejor estas relaciones sociales, podemos comprender mejor cómo se propagarían las enfermedades a través de estos grupos sociales –apunta la doctora Tara Stoinski, aresidenta y CEO del Fondo Dian Fossey Gorilla y uno de los coautores del estudio–. Esto es realmente importante en este momento para los gorilas de montaña porque la enfermedad es una de las principales amenazas para su conservación. Capturan muchas de las mismas enfermedades que los humanos, incluido el Ébola, y es extremadamente probable que también contraigan COVID-19 si estuvieran expuestos a él".

Señala que "el control y la protección a largo plazo de los gorilas de montaña en peligro de extinción es crucial, no solo para su conservación, sino también por lo que podemos aprender de esta especie inteligente y altamente social sobre cómo ha evolucionado el comportamiento social complejo, como el nuestro".