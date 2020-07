Miércoles con fuertes chubascos en CDMX

El tiempo parece no mejorar en los próximos días, pues el territorio nacional seguirá viéndose afectado por diversos fenómenos meteorológicos que generan inestabilidad. El clima CDMX hoy continúa pronosticando chubascos y lluvias fuertes.

La tormenta tropical Hanna, en interacción con un canal de baja presión sobre occidente y centro del país, es la causante de estas precipitaciones en el Valle de México y entidades del noroeste, norte, occidente y centro.

Decenas de vacas son arrastradas por el desbordamiento de un río en Nayarit El río "El Conchal" ubicado en el municipio de Zacualpan , se desbordó tras el paso del Huracán Hanna

Así estará el clima CDMX hoy

Desde la madrugada comenzarán las lluvias en la Ciudad de México y se extenderán durante todo el día. Con pequeños intervalos de descanso durante la mañana, las tormentas azotarán las diversas alcaldías de la capital.

La temperatura máxima será de 23º C a media tarde y la mínima de 15º C al amanecer, de acuerdo con The Weather Channel. Este escenario se mantendrá hasta la noche y podrán suscitarse granizadas y rachas de viento.

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical 22 hará interacción con un canal de baja presión. Por ello, habrá lluvias muy fuertes en oriente y sureste de la República.

El sistema de alta presión provocará clima caluroso en el noroeste de México con temperaturas mayores a 40º C.

Este es el reporte detallado del clima en México para este miércoles 29 de julio:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca.

San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Mar de Cortés, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California.

Baja California. Temperatura máxima de 40°C a 45°C : Sonora.

: Sonora. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

