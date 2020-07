Detectan en Jalisco primeros casos positivos de dengue y Covid-19

El Gobierno de Jalisco confirmó que fueron detectados los primeros casos de pacientes que además de ser portadores de Covid-19, se les identificó como casos positivos de dengue. Ninguno de los casos tiene relación entre sí e incluso se investiga un caso que pudo haber derivado un deceso.

El Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica realizó la búsqueda intencionada de casos e identificó 636 casos sospechosos para el diagnóstico de dengue y COVID-19. Del total de casos estudiados sólo cinco resultaron positivos a las pruebas de laboratorio para ambas enfermedades, confirmando así la coinfección por dengue y COVID-19.

Todos los afectados son varones, de entre siete y 52 años de edad, residentes de los municipios de Jocotepec, Poncitlán, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara. El primer caso se registró en junio y los otros cuatro en este mes de julio

Sólo dos de los pacientes requirieron hospitalización y los otros tres tuvieron un manejo ambulatorio (en su domicilio). Entre estos cinco casos se está investigando una defunción.

Los casos se presentaron, el primero, en un varón de 7 años residente del municipio de Jocotepec, y ya fue dado de alta.

El segundo caso corresponde a un varón de 44 años, vecino de El Salto, quien fue hospitalizado con diagnóstico de dengue grave y COVID-19. El paciente padecía además diabetes. Su deceso está registrado entre las mil 465 defunciones por COVID-19 notificadas por Jalisco hasta el 28 de julio

El caso tres es de un joven de 29 años, residente del municipio de Poncitlán, con diagnóstico de COVID-19 y dengue no grave, quien no requirió hospitalización y se le dio manejo ambulatorio.

El cuarto caso se trata de un hombre de 52 años, vecino de San Pedro Tlaquepaque, co diagnóstico de dengue no grave, posteriormente de COVID-19, quien no requirió hospitalización, por lo cual se le dio manejo ambulatorio.

El caso 5 es de un varón de 38 años, residente de Guadalajara, con diagnóstico de dengue no grave y COVID-19, quien no fue hospitalizado. Tuvo manejo ambulatorio.

Cabe destacar que cuatro de los pacientes está ya fuera de peligro y que, siguiendo los lineamientos, la SSJ enivará a la autoridad federal el expediente de los pacientes con diagnóstico de dengue más COVID-19, lo anterior para documentar sus atenciones.

