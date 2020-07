VÍDEO: Coronavirus.- La vacuna de Moderna produce una "robusta respuesta inmune" en un estudio en primates

MADRID, 29 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La compañía estadounidense Moderna ha anunciado que dos dosis de ARNm-1273, su candidato a vacuna contra el COVID-19, ha producido una "robusta respuesta inmunológica" y protección contra la infección por SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, en las vías respiratorias superiores e inferiores en primates no humanos.

En el estudio, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', la inmunogenicidad y la eficacia protectora se evaluaron después de un programa de vacunación de dos dosis de 10 o 100 ug de dosis de ARNm-1273 o de un control administrado con cuatro semanas de diferencia. Cuatro semanas después de la segunda vacunación, se desafió a los animales con altas dosis de SARS-CoV-2 por vía intranasal e intratraqueal.

Después de dos vacunaciones, la respuesta inmunológica observada en este estudio con primates no humanos fue consistente con el estudio de Fase 1 en humanos del mRNA-1273. La vacunación también condujo a un aumento significativo de las respuestas de las células T, principalmente de las células T CD4 Th1.

Dos dosis de ARNm-1273 proporcionaron protección contra la inflamación pulmonar tras el desafío viral con el SARS-CoV-2 en primates no humanos a los niveles de dosis de 10 ug y 100 ug. Además, tanto el grupo de la dosis de 10 ug como el de 100 ug demostraron protección contra la replicación viral en los pulmones, y la dosis de 100 ug también protegió contra la replicación viral en la nariz de los animales. Ninguno de los ocho animales del grupo de 100 ug mostró una replicación viral detectable en la nariz, en comparación con seis de los ocho del grupo de placebo en el día 2.

"Este importante estudio preclínico muestra que el mRNA-1273 protegió contra una alta dosis de infección por SARS-CoV-2 en primates no humanos y previno la enfermedad pulmonar en todos los animales, apoyando aún más el avance clínico del mRNA-1273. Creemos que esta es la primera demostración de control de la replicación viral dentro de los dos días del desafío tanto en la nariz como en los pulmones en primates no humanos por una vacuna contra el COVID-19", explica el presidente de Moderna, Stephen Hoge.

Dada la similitud entre la respuesta inmunológica protectora generada por el mRNA-1273 en este estudio y la respuesta inmunológica observada en los humanos en los datos clínicos de la fase 1 de la vacuna recientemente publicados, Moderna se muestra "cautelosamente optimistas" en cuanto a que el mRNA-1273 será capaz de prevenir la enfermedad de COVID-19 y también puede frenar la propagación del SARS-CoV-2.

