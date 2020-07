Jueves con lluvias vespertinas y nocturnas en CDMX

Este jueves 30 de julio, el pronóstico del tiempo parece mejorar levemente en la Ciudad de México. Se estiman lluvias solo durante la tarde y noche según el reporte del clima CDMX hoy.

La tormenta tropical Hanna se ha disipado completamente en el país, que era la causante de fuertes lluvias en la capital mexicana. Sin embargo, un canal de baja presión persiste sobre el noroeste, occidente y centro, ocasionando chubascos dispersos.

Así será el clima CDMX hoy

Durante la madrugada de este jueves, se presentarán algunas precipitaciones que cederán al amanecer. Aunque la mañana y parte de la tarde estará nublado hay pocas probabilidades de lluvias hasta el final de la tarde.

Las tormentas eléctricas con rachas de viento se prolongarán hasta horas de la noche. La temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 15º C, según The Weather Channel.

Para los próximos días para la #CDMX se pronostica cielo nublado con probabilidad de #Lluvias, así como #Temperatura máxima de 23 a 24 grados Celsius pic.twitter.com/luck32XLI4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2020

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las ondas tropicales 22 y 23 provocarán lluvias fuertes en occidente, sureste y sur del territorio nacional.

El sistema de alta presión se mantiene en el noroeste de México originando temperaturas superiores a 40º C.

Así estableció Conagua el pronóstico del clima en México para este jueves 30 de julio:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Durango, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz.

Durango, Sinaloa, Oaxaca y Veracruz. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Puebla.

Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Colima y Tabasco.

Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Colima y Tabasco. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur.

Baja California Sur. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

