Cultura.- Betty Gilpin protagoniza el brutal thriller La Caza: "Ya no hay películas así ni personajes como este"

LOS ÁNGELES, 30 (EUROPA PRESS)

Betty Gilpin protagoniza la película La caza, dirigida por Craig Zobel. La controvertida cinta de acción y terror llega de la mano del estudio Blumhouse, responsable de éxitos como Déjame Salir o las entregas de La noche de las bestias. El filme se estrena en los cines españoles este viernes 31 de julio.

CulturaOcio.com entrevistó a la actriz en Los Ángeles. Betty Gilpin se siente orgullosa de haber participado en un proyecto "tan loco" y de haber interpretado a Crystal. "Me gustan las mujeres locas y yo soy una de ellas. Quería hacer este papel porque no existen personajes como éste. Ya no hay películas así. Hay muchos guiones malos y este guión me pareció muy bueno. Fue un honor interpretar a esta mujer", señala la intérprete estadounidense.

El guionista Damon Lindelof reconoce que encontrar el tono de una película es lo más difícil a la hora de dar forma a un guión. "Haces lo que puedes al escribir, pero la decisión más importante es escoger al director", explica. Lindelof y el escritor Nick Cuse ya habían trabajado con Craig Zobel en la serie de televisión The Leftovers, por lo que confiaron plenamente en el realizador para que dirigiera la película.

SALVAJE Y EMOCIONANTE

Jason Blum quiso producir La caza porque cuenta con todos los ingredientes del cine que le apasiona. "Me encanta este tipo de filmes. La cinta es salvaje, emocionante y subversiva. Tiene todo lo que me gusta en una película", cuenta el famoso productor de cine de terror. A Blum le divierte hacer "cosas diferentes y originales", aunque no se considera un artista. "Yo no soy un artista. Permito que los artistas piensen en las ideas y confío en aceptarlas cuando nos las proponen", afirma.

En La caza, doce extraños se despiertan en el claro de un bosque. No saben dónde están ni cómo han llegado hasta ahí. Tampoco saben que han sido*escogidos* para algo muy concreto* para ser cazados. A raíz de una teoría conspirativa nacida en la dark web, un grupo de la élite mundial se reúne por primera vez en una recóndita mansión para divertirse cazando a seres humanos.

Pero su plan maestro no sale como esperan ya que una de las víctimas, Crystal (Betty Gilpin), conoce el juego de los cazadores mejor que ellos mismos. Matándoles uno a uno, Crystal conseguirá invertir la situación y acercarse poco a poco a la misteriosa mujer (encarnada por la dos veces oscarizada Hilary Swank) que ideó el juego.

Los actores Hilary Swank, Ike Barinholtz, Emma Roberts y Justin Hartley, entre otros, completan el reparto de este thriller de terror. La caza es una de las películas que más debate ha generado en el último año.