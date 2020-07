Designa PRI-CDMX a Diana Barrios, líder del comercio como secretaria de ONG's

En sesión virtual el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta a Diana Sánchez Barrios como secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Directivo del partido en la Ciudad de México.

En su mensaje, Diana Sánchez Barrios afirmó que entiende la decepción y desconfianza de la población hacia los partidos políticos, pero “gracias por abrirme las puertas de esta institución que hoy por hoy me da esa tranquilidad de saber que existe gente comprometida y que formar parte de su equipo ha sido una muy buena decisión”.

“Ser Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil no es coincidencia, he sido activista defensora de los Derechos Humanos desde hace más de 15 años. Mis raíces son de gente trabajadora. Mis padres comerciantes se enfrentaron a la estigmatización de su trabajo, más tarde yo me enfrenté a lo mismo y más, sin dejar a un lado que formar parte de una ciudadanía diversa también transita por un camino lleno de obstáculos", detalló.

Puntualizó que desde la Secretaría de Vinculación trabajará para que la sociedad civil sea escuchada, se respeten sus derechos y nadie quede en exclusión. “El PRI es lo suficientemente fuerte para transformar positivamente la vida de la ciudad y para que la pluralidad sea un símbolo de identidad”.

Mientras que el presidente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos, reconoció el trabajo de Diana Sánchez Barrios, y garantizó que en esta nueva etapa el partido trabajará con intensidad en la defensa de las justas exigencias ciudadanas.

Aseguró que la cercanía y la permanente interacción de la nueva secretaria con las diversas expresiones sociales de la capital reforzará las acciones que ha emprendido el partido con el propósito de identificar causas, sumar esfuerzos y contribuir a dar viabilidad a las actividades que realizan amplios sectores sociales.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó también el trabajo de Sánchez Barrios por ser el vínculo directo con la sociedad civil y expuso que el partido debe ir primero con esa sociedad civil.

Al PRI lo pueden criticar; se cometieron errores, pero quien comete un delito, quien le falla a los ciudadanos, tiene credencial de elector, tiene nombre y apellido. Quienes fallan son los individuos, no las instituciones, aseguró Moreno Cárdenas.

En la sesión virtual de toma de protesta participaron el acalde de Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava Suárez, así como los diputados del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Tonatiuh González, Sandra Vaca y Ernesto Alarcón; la secretaria general del partido, Tania Larios, integrantes del Comité Directivo y dirigentes de organizaciones, de sectores y concejales de alcaldías de la capital.