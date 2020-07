Fútbol.- Juergen Klopp lamenta que su padre no haya visto su "verdadera carrera" como entrenador

LIVERPOOL (INGLATERRA), 30 (dpa/EP)

El técnico del Liverpool, Juergen Klopp, admitió que en parte también debe su carrera a su padre Norbert y que lamenta que este no haya podido vivir sus éxitos y su "verdadera carrera" en banquillos como el 'red' o del Borussia Dortmund.

"Me apoyó mucho a través de toda mi carrera. Hubo duras críticas, pero por desgracia no vivió para ver mi carrera de entrenador", señaló Klopp en una entrevista publicada este jueves por el diario británico 'The Sun'. "No pudo ver mi verdadera carrera como entrenador. Murió cuatro meses antes de que yo me convirtiera en uno", añadió.

El entrenador confesó que añora a su padre. "Todavía es difícil a veces. Lo que realmente es raro es que tengo 53 años, y cuando me miro en el espejo en un cierto ángulo, me parezco a mi padre", reveló. "Toda mi vida me he parecido a mi madre. De repente algo cambió, es realmente curioso", comentó.