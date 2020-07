Médicos protestan en bikini contra estudio ‘sexista’

View this post on Instagram

Duas fotos, dois momentos diferentes e a MESMA pessoa! DE BIQUÍNE SIM, COMPETENTE TAMBÉM. ISSO NÃO NOS TORNA MENOS COMPETENTES!!!! Em dezembro de 2019, foi publicado o artigo "Prevalence of unprofessional social media content among young vascular surgeons" pelo Journal of Vascular Surgery, artigo dirigido por 6 homens e 1 mulher cujo objetivo foi a analise de redes sociais de 480 médicos e médicas da cirurgia vascular com objetivo de identificar comportamentos não profissionais e potencialmente "mal-vistos" por pacientes e chefes. Foram divididos em conteúdos claramente não profissionais e potencialmente não profissionais: "Conteúdo potencialmente não profissional inclui: segurar/consumir bebida alcoólica, vestuário inapropriado, palavrões, comentários controversos sobre política e religião e temas sociais controversos." Como forma de protesto contra o conteúdo conservador antigo, profissionais passaram a usar a hashtag #medbikini com fotos próprias em uso de biquínis (considerados impróprios para o perfil profissional, assim como fantasias em festas e as poses em que as mulheres apareciam nas fotos de biquíni, segundo o artigo). O artigo é voltado a medicina, mas o preconceito inclui todas as áreas da saúde. E como Cirurgiã-Dentista eu irei me posicionar. Estamos aqui para dizer que: sim, profissionais da área da saúde usam biquínis. Sim, mulheres são cirurgiãs e profissionais competentes. Não, minha religião não é ofensiva. Não, biquínis não são ofensivos, nosso corpo não é ofensivo. Não, não está tudo bem fazer piadas machistas. Não estamos mais na década de 60, e impróprio é esse tipo de pensamento ainda existir. Eu sou uma profissional da área da saúde e por gostar do meu corpo, de usar biquíni e postar fotos, isso não vai me diminuir e muito menos mostrar que não tenho capacidade de exercer a minha profissão. #medbikini #bikini #mulher #mulheres #mulherlivre #sempreconceito