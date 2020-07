Cultura.- La película de Tom Cruise rodada en el espacio tendrá un presupuesto de 200 millones de dólares

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Normalmente, incluso para películas como Vengadores: Endgame o Star Wars, un presupuesto de 200 millones de dólares suele ser un buen motivo para que los estudios se echen atrás en un proyecto. Pero parece que contar con Tom Criuse como estrella, Christopher McQuarrie (Misión Imposible: Fallout) como productor y Doug Liman (El caso Bourne) como director, es garantía suficiente. Y más si parte de la película se rodará en el espacio.

Según informa Deadline, Universal ha concedido un presupuesto de 200 millones de dólares a la próxima película de Cruise, que tiene como gran atractivo la filmación de escenas en el espacio, es decir en gravedad cero.

Teniendo esto en cuenta, no parece un presupuesto muy desorbitado, aunque eso no significa que no pueda haber otros acreedores en calidad de productor ejecutivo. Por ejemplo, Elon Musk de Tesla, que se ha declarado un gran partidario de la idea.

Corporaciones privadas como SpaceX del propio Musk están haciendo todo lo posible por adelantar la carrera espacial, por lo que llevar al cine más allá de órbita se siente como un paso lógico en el futuro. La película sin título protagonizada por Cruise es firme candidata a ser la primera, pero también se ha hablado de que la franquicia Fast & Furious viajará al espacio en su novena entrega.

Por otro lado, la película espacial sin título ya cuenta con el apoyo de la NASA, tal y como explicó el administrador de la agencia Jim Bridestine en un tuit, al que respondió Musk. En caso de lograr filmar la película, Cruise se convertiría en el primer actor-astronauta de la historia, y su libro figuraría en el libro Guinness.

Should be a lot of fun! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Además de su trabajo conjunto en la franquicia Misión Imposible, McQuarrie ha trabajado con Cruise en Top Gun: Maverick, la tardía secuela de los pilotos de caza que llegará a los cines en 2021 tras los retrasos sufridos por la pandemia de coronavirus. El director también volverá para las dos próximas entregas de la franquicia de espías, que posiblemente sean las últimas de Cruise como Ethan Hunt.