Cultura.- Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones a los MTV Video Music Awards

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Con nueve nominaciones cada una, Lady Gaga y Ariana Grande aprten como grandes favoritas en la edición de este año de los MTV Video Music Awards (VMA), que se entregarán el 30 de agosto en Nueva York.

Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas, y Taylor Swift, que opta a cinco premios, son los otros nombres destacados de cara a una gala que se celebrará sin público ante la pandemia de coronavirus. Una situación excepcional que ha hecho que los premios creen dos categorías especiales: mejor actuación durante la cuarentena y mejor vídeo musical desde casa.

En cuanto a los premios principales, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby, The Weeknd y Justin Bieber son los candidatos al premio al mejor artista del año mientras que por el galardón al mejor videoclip lucharán Lady Gaga y Ariana Grande con 'Rain On Me', The Weekend con 'Blinding Lights', Billie Eilish con 'Everything I Wanted', Eminem y Juice WRLD por 'Godzilla', Future ft. Drake con 'Life Is Good' y Taylor Swift con 'The Man'.

Entre los artistas latinos, J Balvin cuenta con cuatro nominaciones, una de ellas por su colaboración con Black Eyed Peas en 'Ritmo (Bad Boys For Life)' y Rosalía, una de las triunfadoras de la pasada edición, ha recibido una única nominación técnica por 'A Palé'.