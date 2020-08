Fútbol/Calcio.- (Crónica) El Genoa se salva y el Lecce desciende en Italia

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Genoa evitó la catástrofe deportiva de perder la categoría al cumplir con la victoria (3-0) en su partido contra el Verona de la última jornada de la Serie A, la cual dejó el descenso del Lecce.

El último domingo del Calcio tenía como foco la plaza que faltaba por ocupar hacia la Serie B. Dos candidatos, con el Genoa posicionado fuera de descenso con un punto más que el Lecce. El Genoa, un histórico de la competición, logró la permanencia con los goles de Tonny Sanabria, ex del Betis.

El delantero paraguayo marcó un doblete en los primeros minutos contra el Verona y Cristian Romero hizo el 3-0 ya al descanso. Un Verona sin nada en juego y poco reconocible sin intensidad y con regalos en defensa no complicó a un Genoa salvado.

Así, el Lecce no encontró el favor que necesitaba, además de no lograr tampoco la victoria en su partido ante el Parma (3-4). Sí pelearon para igualar un 0-2 en los primeros 25 minutos, pero no hubo milagro final para el Lecce en la última jornada.

–RESULTADOS DE LA JORNADA 38.

-Sábado.

Brescia – Sampdoria 1-1.

Milan – Cagliari 3-0.

Atalanta – Inter 0-2.

Juventus – Roma 1-3.

Nápoles – Lazio 3-1.

-Domingo.

Spal – Fiorentina 1-3.

Bolonia – Torino 1-1.

Genoa – Verona 3-0.

Lecce – Parma 3-4.

Sassuolo – Udinese 0-1.