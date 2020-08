Se prevé formación de tormentas eléctricas durante la tarde en CDMX

Abrimos esta semana de agosto con un pronóstico del clima favorable para el ambiente lluvioso. Al parecer, esta inestabilidad atmosférica se quedará hasta el viernes, pues el clima CDMX hoy estará dominado por las lluvias.

Un canal de baja presión y dos nuevas ondas tropicales provocarán estas condiciones meteorológicas en las que se espera fuertes chubascos sobre el norte, centro, occidente, sur, sureste y oriente del territorio nacional.

Así estará el clima CDMX hoy

Durante la mañana habrá una fuerte nubosidad. Sin embargo, se estima que las lluvias comiencen durante la tarde y continúen hasta la noche.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 25º C y la mínima de 13º C durante la madrugada. Se registrarán vientos de hasta 25 km/h y probables granizadas, por lo que se recomienda estar atento al desarrollo de las precipitaciones.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional augura lluvias fuertes y chubascos en buena parte de las entidades del país. Norte, centro y oriente se verán afectados por el canal de baja presión.

La onda tropical 24 se desplazará por el occidente y una nueva onda tropical afectará el sureste y sur de la República.

El clima caluroso persiste en el noroeste del territorio con temperaturas mayores a 40º C. Este es el reporte detallado de Conagua sobre el clima en México para este lunes 3 de agosto:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero.

Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos: Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León.

Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Campeche y Yucatán.

Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Coahuila, Nuevo León, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Nuevo León, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

