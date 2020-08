Cuba.- El Observatorio Cubano de DDHH denuncia "un nuevo patrón represivo" contra activistas y periodistas en la isla

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Observatorio Cubano de Derecho Humanos ha denunciado este lunes que durante el mes de julio se registraron más de 300 "acciones represivas" que se enmarcan en "un nuevo patrón represivo" contra activistas y periodistas en la isla.

Según ha informado en un comunicado, en julio hubo "al menos 314 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias –68 contra hombres y 29 contra mujeres–", entre ellas 19 "violentas".

El OCDH ha explicado que el "nuevo patrón represivo" consiste en "sitiar y mantener bajo vigilancia policial las residencias de los activistas para impedirles la salida de sus casas", aunque "en algunos casos existe una advertencia verbal previa".

"Si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por la COVID-19. Es por ello que lo identificamos como un patrón", ha dicho en un comunicado.

Así, ha precisado que en julio hubo 72 "acciones de sitio", frente a las 55 registradas en junio. En enero, antes de que estallara la pandemia de coronavirus, "ya se habían documentado 44", ha apostillado.

El Observatorio, con sede en Madrid pero una red de informantes en Cuba, ha señalado que "destacados activistas y comunicadores independientes" como Yoani Sánchez o Bertha Soler han sido víctimas de estos operativos.

La plataforma opositora ha estimado que con ello "probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria", ya que "los represores no entregan ninguna orden escrita". "No solamente no existe una constancia escrita, sino a que a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen", ha subrayado.

Por otro lado, se ha referido a la situación socioeconómica en Cuba para denunciar su "creciente deterioro" por "el inmovilismo del Gobierno". "La eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsado por los altos precios de los productos de primera necesidad que se venden en las tiendas habilitadas en divisa norteamericana", ha ilustrado.

Además, ha alertado de que "se ha incrementado la represión social contra personas que intentan obtener determinadas cantidades de alimentos en las tiendas, en previsión de que empeore la ya grave situación económica".