Fallece hermano menor del cantante Frank Ocean en accidente de auto

Ryan Breaux (18 años), el hermano del cantante Frank Ocean, murió la madrugada del domingo en un accidente automovilístico en Thousand Oaks, California.

Según Us Weekly, él y su amigo Ezekiel Zeek Bishop, de 20 años, fallecieron cuando el automóvil que conducían salió de la carretera y chocó con un árbol en el centro de la carretera.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura confirmó que el accidente ocurrió alrededor de la en las primeras horas del domingo.

"Al llegar, los agentes descubrieron el vehículo envuelto en llamas. Los dos ocupantes del vehículo fueron declarados fallecidos en el lugar por el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura", dijo la oficina del alguacil, lo informó Vulture.

El auto también fue "severamente dañado" y "cortado a la mitad por el impacto".

Frank Ocean utilizó su cuenta en Instagram para recordar a su hermano, con emotivas fotos de su niñez.

A post shared by Frank Ocean (@itsfrankocean) on Aug 2, 2020 at 6:57pm PDT

Muchos fanáticos conocen a Breaux como una fuente de información de las redes sociales sobre su famoso hermano.

Después de que Ocean lanzó su álbum de 2016, Blond, Breaux bromeó en Twitter:

"Estoy contento de que salga a la luz cuando estoy en el estudio, se enfoca y olvida alimentarme y traerme a casa".

A post shared by Ryan Breaux (@rryanbreaux) on Apr 18, 2020 at 9:07pm PDT

We regret to inform you that Frank Ocean’s little brother, Ryan Breaux, has passed away.

Rest In Peace Ryan❤️ pic.twitter.com/sNzaT7SjXV

— All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) August 2, 2020