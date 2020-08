Gobierno prepara regreso de actividades no esenciales junto con Federación

El gobierno de Puebla elaborará un plan que permita el regreso paulatino de actividades económicas para el 7 de agosto, esto de manera coordinada con la Federación, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pese a que el semáforo del Covid-19 continua en rojo para el estado.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró que el retorno a la actividades se dará de manera gradual e instruyó a los secretarios de Gobernación y Economía a dialogar con todos los sectores involucrados.

El mandatario poblano adelantó que la reapertura será para todos aquellos que provoquen una movilidad, entre ellos restaurantes, librerías, papelerías y otros comercios no esenciales; no obstante, dijo que los decretos emitidos por su gestión no serán anulados, sino modificados.

"Es tan riesgoso regresar como no regresar, por la situación social que hay. Es tan riesgoso regresar y que haya un brote y que tengamos que cerrar otra vez, así como no abrir y que haya una presión muy fuerte", apuntó.

Recordó que el viernes pasado, cuando se reunió con un grupo de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su visita a la entidad, entre ellos la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se llegó a una propuesta que en próximos días se dará a conocer, destacando que se trata de una coordinación que permitirá tomar decisiones acertadas.