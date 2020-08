Líbano.- El ministro de Exteriores dimite y alerta de que el país corre el riesgo de ser "un Estado fallido"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Líbano, Nasif Hiti, ha presentado este lunes su dimisión a causa de lo que ha descrito como una mala gestión por parte del Ejecutivo, al tiempo que ha alertado de que el país corre el riesgo de convertirse "en un Estado fallido".

"Tenía grandes esperanzas en el cambio y la reforma, pero la realidad ha hecho desaparecer todas las esperanzas tras un inicio prometedor a partir de extremos complicados", ha manifestado Hiti en su comunicado, recogido por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

"Crecí adorando Líbano como lugar de libertad, pensamiento, ciencia y cultura", ha dicho, antes de apuntar que "Líbano hoy no es el Líbano que se quería convertir en un faro y un modelo". "Líbano se desliza hoy hacia un Estado fallido, Dios no lo quiera", ha advertido.

En este sentido, Hiti ha pedido a las autoridades que "reconsideren muchas políticas y prácticas para dar prioridad a los ciudadanos" y ha manifestado que "lo que se necesita en el proceso de creación de un Estado son mentes creativas, una visión clara, intenciones sinceras, cultura institucional, Estado de Derecho, rendición de cuentas y transparencia".

"No he puesto en compromiso mis principios y convicciones y no sacaré beneficio de un puesto o un poder", ha recalcado, al tiempo que ha dicho que dimite "ante la imposibilidad de ejercer sus responsabilidades ante unas circunstancias históricas y excepcionales y en ausencia de una visión para un Líbano libre e independiente y una voluntad de reforma global".

El primer ministro libanés, Hasán Diab, ha anunciado que ha aceptado la dimisión de Hiti y se ha reunido ya con el presidente, Michel Aoun, para abordar la situación.

Fuentes gubernamentales citadas por la agencia alemana de noticias DPA han indicado que la dimisión se debe a las acciones de Diab para socavar su puesto como ministro durante la visita oficial del ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, en julio.

Diab, que cuenta con el apoyo del partido-milicia chií Hezbolá y de Aoun, fue nominado para formar Gobierno en diciembre, tras la dimisión del ex primer ministro Saad Hariri en medio de una oleada de manifestaciones contra la crisis económica.

El nuevo Ejecutivo vio la luz en enero con el objetivo de hacer frente a la crisis, que ha sido empeorada por la pandemia de coronavirus y ha sumido al país en su peor situación económica desde la guerra civil (1975-1990).

Diab hizo recientemente un llamamiento a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE) para crear un fondo de emergencias para ayudar a que Oriente Próximo no sufra una grave crisis alimentaria, un extremo que reconoció como una posibilidad.