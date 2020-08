Fútbol/Champions.- Pantic: "Hablar de favoritos a estas alturas es muy peligroso, a ver cómo lo acepta el Atlético"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El excentrocampista del Atlético de Madrid Milinko Pantic reconoció que el conjunto rojiblanco parte como "favorito" en su duelo de cuartos de la Liga de Campeones ante el Leipzig alemán, pero avisó que habrá que comprobar cómo "acepta" este papel, "muy peligroso a estas alturas" de la competición.

"Desde que Simeone esta aquí sabe perfectamente adaptarse a esta situación y seguramente va a hablar con los jugadores para solucionarlo. A estas alturas, hablar de ser favoritos puede ser muy peligroso y seguramente que él es muy listo y va a preparar la cabeza para este partido ante el Leipzig porque va a ser muy complicado", señaló Pantic en su participación en una nueva edición del foro 'Santander Talks' de Banco Santander.

El serbio cree que el equipo rojiblanco puede estar ahora "más tranquilo por estar clasificado" ya para la 'Final a 8' que el Real Madrid y el FC Barcelona, y tampoco duda que "el sorteo le ha favorecido". "Es el favorito para pasar la eliminatoria ante el Leipzig", apuntó. "Este año toca", aseveró posteriormente.

"El Atlético debe pensar en sí mismo. Cuando le tocó el Liverpool se pensaba que nos había tocado lo peor y que nos iba a eliminar, y ahora es el favorito, vamos a ver cómo acepta esta nueva situación. El Leipzig no va a ser un rival cómodo por lo que vi ante el Tottenham", advirtió.

Para Pantic, el equipo colchonero tuvo algo de "mala suerte" por pararse la competición cuando había eliminado al Liverpool. "Cuando mejor estaba apareció el virus, pero después lo ha hecho muy bien y físicamente está muy fuerte. Junto al Real Madrid y el Sevilla, tampoco ha perdido ningún partido", recordó el serbio.

"El Real Madrid salió del confinamiento como un misil y el Barça no me da buenas sensaciones, pero el 1-1 le da una pequeña ventaja", remarcó sobre los otros dos conjuntos españoles aún vivos en la Champions. "No hace falta que lo diga", señaló sonriente cuando se le preguntó sobre a qué rival preferiría no tener en la final, en clara referencia al equipo madridista.