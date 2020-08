Salud.-Investigadores demuestran que el hígado graso no alcohólico se presenta de forma diferente según el peso y el sexo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de Tsukuba (Japon) han identificado diferencias en las características clínicas de los pacientes no obesos con enfermedad hepática grasa no alcohólica en función de su sexo e índice de masa corporal.

Durante mucho tiempo se ha pensado que la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés) era una enfermedad hepática que afectaba a los pacientes obesos, mientras que pruebas recientes han demostrado que los individuos no obesos pueden verse igualmente afectados por la NAFLD. En un nuevo estudio, estos investigadores han revelado cómo el NAFLD se presenta de forma diferente según el sexo y el índice de masa corporal (IMC) de los pacientes afectados.

El NAFLD es la enfermedad hepática crónica más común y a menudo se asocia con la obesidad, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Las personas que viven en Asia no suelen ser tan obesas como las que viven en Europa o en Estados Unidos, pero la NAFLD es cada vez más frecuente en esta zona. Estos hallazgos han llevado al descubrimiento de la NAFLD no obesa, que sorprendentemente tiene una tasa de mortalidad más alta que la NAFLD obesa. Por consiguiente, una importante cuestión que ha quedado pendiente es cómo identificar los factores de riesgo para el desarrollo de la NAFLD no obesa.

"Sabemos que una composición corporal anormal, como la reducción de la masa muscular esquelética y el aumento de la grasa visceral, es un fuerte factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. No tenemos este tipo de conocimiento para el NAFLD de los no obesos, por lo que queríamos caracterizar a los pacientes con NAFLD de los no obesos en base a su sexo y composición corporal", explica Junichi Shoda, uno de los líderes de la investigación, que se ha publicado en la revista 'Hepatology Research'.

Para lograr su objetivo, los investigadores incluyeron 404 pacientes con NAFLD en su estudio y los dividieron según su IMC en grupos de pacientes no obesos, obesos y severamente obesos. Como comparación, incluyeron a 253 pacientes no obesos sin NAFLD en su estudio.

Los investigadores encontraron que, de los pacientes masculinos y femeninos, una cuarta parte de los miembros de cada grupo tenían NAFLD no relacionada con obesidad. Sorprendentemente, estos pacientes tenían menor masa muscular esquelética y fuerza muscular (pre-sarcopenia) en comparación con los pacientes obesos con NAFLD.

Aunque estaban afectados por la enfermedad de hígado graso, solo hubo un modesto aumento de la acumulación de grasa hepática y de la resistencia a la insulina (un precursor de la diabetes y a menudo asociado con la NAFLD) en los pacientes no obesos de la NAFLD en comparación con los pacientes obesos de la ENFLD. Esto se vio corroborado por el hecho de que la grasa visceral, o del vientre, era en general baja en los pacientes no obesos con HGCNA. Curiosamente, la acumulación de grasa en los músculos era más común entre las mujeres.

Un análisis integrado de los datos demostró que la acumulación de grasa en el hígado en los pacientes no obesos con ENFLD dependía principalmente del contenido de grasa visceral, leptina (una hormona producida en el tejido graso visceral y que induce la inflamación), miostatina (una proteína producida por el músculo esquelético para suprimir la regeneración muscular) y HbA1c (un marcador sanguíneo de la capacidad del cuerpo para gestionar los niveles de azúcar en la sangre a largo plazo).

"Estos son resultados sorprendentes que muestran cómo hay importantes diferencias en la forma en que la NAFLD se presenta en hombres y mujeres no obesos. Nuestros resultados proporcionan una novedosa visión de los factores fisiopatológicos que rigen el desarrollo del NAFLD", concluye Shoda.