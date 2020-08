Proponen multas a quienes no usen cubrebocas; Sheinbaum rechaza

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra de la propuesta hecha por el diputado local de Morena, Nazario Norberto, para sancionar a las personas que no utilicen cubrebocas al ingresar a un establecimiento comercial.

En videoconferencia de prensa, precisó que esta propuesta va en contra de lo que ha impulsado su gobierno, es decir, educación sin llegar a las sanciones.

“No estoy de acuerdo. Nuestro objetivo ha sido siempre la educación, la formación, la información a la ciudadanía y creo que ha sido muy importante la participación ciudadana. El número de personas que utilizan de manera adecuada el cubrebocas ha ido incrementándose en la ciudad y vamos a seguir insistiendo en la información. No estamos de acuerdo en el tema de las multas a los ciudadanos; se han generado además temas de abuso policial en otros lados y no queremos caer”, destacó.

Cortesía CDMX.

En este sentido, indicó que hablará con los diputados locales de su partido para que no se presente o se deseche esta propuesta que oficialmente se presentaría este miércoles en la Comisión Permanente.

“Vamos a hablar con los diputados porque no son todos, son algunos que hicieron este planteamiento y no creemos que sea, no solamente no creemos que sea necesario, no creemos en medidas de este tipo, pero además sería creo que imposible desarrollarlo, la policía está para hacer otro tipo de labores”, apuntó.

Propuesta

Este lunes el diputado local Nazario Norberto anunció que presentará una iniciativa para modificar la Ley de Cultura Cívica para establecer como una infracción contra la tranquilidad de las personas abstenerse de cumplir con las medidas de protección sanitarias -como el uso de cubrebocas- en lugares cerrados o establecimientos mercantiles.

“El número de contagios no ha cedido debido a que no se han llevado a cabo al 100% las medidas sanitarias para mitigar el coronavirus, es decir, que quienes habitamos y transitamos en la CDMX no hemos coadyuvado a resolver este grave problema de salud pública, pues también es cuestión de cultura cívica cumplir con un auto cuidado y con este tipo de obligaciones que limitan el coronavirus o cualquier otra enfermedad considerada como pandemia”, dijo.

