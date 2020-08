Lluvias moderadas caerán esta tarde y noche en CDMX

Para este miércoles se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes y moderadas en diferentes zonas de la Ciudad de México, según el reporte del clima CDMX hoy.

“Canales de baja presión y ondas tropicales serán los fenómenos meteorológicos que propicien lluvias el resto de la semana en el occidente, centro y sur de México”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional en su cuenta Twitter.

Canales de #BajaPresión y #OndasTropicales serán los fenómenos #Meteorológicos que propicien #Lluvias el resto de la semana en el occidente, centro y sur de #México.

Así estará el clima CDMX hoy

Durante la madrugada, se presentarán intervalos de chubascos que cesarán al amanecer. En horas de la mañana, el cielo estará nublado con escasas posibilidades de lluvias.

Según The Weather Channel, las lluvias comenzarán en horas de la media tarde y se prolongarán hasta la noche. La temperatura máxima llegará a 25º C y la mínima a 15º C.

Así estará el clima en México hoy

El ente meteorológico informó en su página web que dos canales de baja presión recorrerán las entidades del noroeste, norte, occidente, oriente, sureste y centro. Estos fenómenos ocasionarán lluvias fuertes con actividades eléctricas.

La Zona de Convergencia Intertropical provocará chubascos en Guerrero y Oaxaca. Por su parte, el clima cálido persiste en los estados del noroeste de la República, con temperaturas superiores a 40º C.

Así prevé Conagua el clima en México para este miércoles 4 de agosto de 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas : Chiapas.

: Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.

Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Lluvias aisladas: Nuevo León.

Nuevo León. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Baja California, Baja California Sur, Mar de Cortés, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California.

Baja California. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

